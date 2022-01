Hill: el campeonato de F1 2021 se definió de forma injusta

La controvertida carrera final en Abu Dhabi ha causado un gran revuelo y sigue siendo un tema candente. Aunque se acercan los test para la nueva temporada, todavía es una gran incógnita si el piloto de Mercedes Lewis Hamilton estará allí en 2022.

"Los fans de Hamilton, al igual que Hamilton y la propia Mercedes, se sienten muy agraviados. En el campamento holandés están, por supuesto, muy contentos con el resultado", declaró Hill a la cadena británica Sky Sports.

El campeón del mundo de 1996 con el equipo Williams fue cuestionado si estaba contento con la forma en que la lucha por el título había terminado a lo que señaló: “Este no es el caso. En mi opinión fue injusto. La decisión supuso que varios coches pudieran salirse con la suya en una vuelta y otros no. Es evidente que eso no es justo. El resultado fue que la atención se centró por completo en los dos aspirantes al título. Esta no es forma de dirigir un campeonato. Las reglas deben ser las mismas para todos los participantes”.

Hill fue más allá e insinuó que, en cierto modo, ocurrió un manejo del resultado. “Manipulación es una gran palabra, pero en cierto modo creo que ocurrió. Masi estaba bajo mucha presión para hacer esa carrera entre dos pilotos".

Hill cree que Masi merece una segunda oportunidad

Al igual que el asesor de Red Bull, Helmut Marko, Hill no cree que Masi deba ser destituido de su cargo como director de carrera de forma inmediata. Sin embargo, el campeón de 1996 sí defiende que el australiano debe ser apoyado en su labor.

El propio inglés no es ajeno a un resultado controvertido de un combate por el título. Hill luchó con Michael Schumacher en 1994 por el campeonato del mundo hasta la última carrera en Adelaida. El alemán conducía para Benetton y estaba en cabeza cuando el coche se salió de la pista. Hill se puso inmediatamente en cabeza, pero en la siguiente curva el siete veces campeón del mundo le cerró la puerta. Schumacher abandonó inmediatamente y poco después Hill tuvo que aparcar su Williams en boxes como consecuencia de una rotura de suspensión. Con ello, Schumacher consiguió su primer campeonato. Su acción sigue suscitando interrogantes a día de hoy.

Se rumorea que el futuro de Hamilton en la categoría reina dependerá del resultado de la investigación de la FIA.

Cuando se le preguntó a Hill si tuvo algún problema para volver a 1995, el ex piloto respondió. "En absoluto. Quería ganar el campeonato", dijo el expiloto de Williams que sabe que Hamilton está en una situación ligeramente diferente. "Lewis ya tiene siete. Es una gran diferencia. También está llegando al final de su carrera. Aun así, creo que ese octavo título mundial es muy tentador. Estoy seguro de que quiere volver y ganarlo".