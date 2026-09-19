El hijo de Susie y Toto Wolff ganó su primer título en karting

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, tuvo el domingo un doble motivo de alegría el pasado fin de semana. "Hoy hemos logrado un doblete", dijo entre risas en conversación con ORF tras la victoria de Kimi Antonelli en la carrera de Fórmula 1 en Madrid. Sin embargo, quizá al austríaco le alegró aún más el segundo triunfo del día para él, que vino desde Italia.

Allí, su hijo Jack consiguió su primer título en el karting. "Tiene nueve años y ha ganado el campeonato sub-10, los Minis", contó Wolff con orgullo. Jack ganó el fin de semana anterior la última carrera y con ello también el título en la categoría X30-U10 de IAME Italia.

Como un profesional, el niño de nueve años también dio después una entrevista y explicó: "Fue bien. Tuvimos algunas victorias y también algunas malas carreras. Pero al final luchamos bien y ganamos el campeonato. Así que estoy realmente feliz".

"Antes de la temporada no habría pensado que ganaría casi todas las carreras", dijo Wolff, que antes de su triunfo en la final ya había celebrado dos victorias. Por cierto, junto a él también competía en el campeonato otro chico con un apellido conocido: Johan Berger, hijo del expiloto de Fórmula 1 Gerhard Berger.

Mientras tanto, el experto de ORF y expiloto de F1 Alexander Wurz bromeó dirigiéndose al padre Toto sobre cuándo se podría esperar ver a Jack en la Fórmula 1. "Todavía falta mucho, y tampoco hablamos de eso", respondió el jefe de Mercedes, explicando que aún queda un largo camino hasta allí. "Luego vienen Juniors y Seniors [en karting]. Así que mantenemos los pies en la tierra", dijo el austríaco.

Jack Wolff nació en 2017. Además de su padre Toto, su madre Susie Wolff también cuenta con una amplia experiencia en el automovilismo. La hoy mujer de 43 años compitió durante su carrera activa, entre otras cosas, siete años en el DTM y además fue piloto de pruebas de Fórmula 1 en Williams. Desde 2023 es la jefa de la F1 Academy.

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