Herta no se esperaba el interés de Red Bull para llevarlo a AlphaTauri

El piloto de la IndyCar se ha encontrado de forma inesperada en el centro del mercado de pilotos de la Fórmula 1 tras el sorprendente movimiento de Fernando Alonso a Aston Martin para 2023.

En un principio, Alpine confirmó a Oscar Piastri como sustituto de Alonso, pero posteriormente el joven piloto australiano reveló que había fichado por McLaren y que no pilotaría para los franceses.

Ese movimiento hizo que Alpine pusiese sus ojos en Pierre Gasly, de AlphaTauri, lo que puso a Colton Herta en el radar de la escudería de Faenza como posible sustituto del piloto galo.

En estos momentos, todo depende de que a Herta se le conceda o no una exención para obtener la superlicencia de la Fórmula 1, ya que actualmente le faltan ocho puntos para conseguirla.

Se entiende que ahora mismo la FIA está evaluando si concedérsela debido a una causa de fuerza mayor, ya que tener un piloto estadounidense en la parrilla sería muy beneficioso para todas las partes involucradas.

Sin embargo, los últimos indicios apuntan a que podrían no hacerlo debido a las consecuencias no deseadas que esta decisión tendría en las categorías de la F2 y la F3 en el futuro, si saben que cualquier otro piloto puede llegar a la F1 sin poseer el número necesario de puntos.

Herta está actualmente a la espera de ver cómo se desarrolla la situación, pero reconoce que la oportunidad de fichar por AlphaTauri no estaba en sus planes pese a haber hecho ya un test privado con un F1 antiguo (de McLaren).

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, el estadounidense dijo: "Cuando me enteré del interés fue una sorpresa, porque no pensaba que estuviera en el radar de nadie".

"Todo el mundo en McLaren parecía estar muy contento por cómo se desarrolló el test, y lo preparado que estaba física y mentalmente".

"Así que creo que eso ayudó. Pero sí, me sorprendió un poco oír hablar del interés de AlphaTauri".

Colton Herta, McLaren MCL35M Photo by: McLaren

Aunque Herta no quiere en detalles, sí cree que la IndyCar merece una puntuación más alta para conseguir la superlicencia teniendo en cuenta lo competitiva que es.

"Realmente entiendo ambos lados del argumento", explicó.

"La FIA quiere proteger su sistema de ascenso y quiere que los pilotos pasen por ahí. Pero creo que la IndyCar merece un poco más de reconocimiento y estar un poco más dividida de lo que actualmente está de la F3 y la F2".

En referencia a si era un riesgo que la FIA le concedía una exención para obtener una superlicencia, el estadounidense dijo: "No, y para ser sincero, tampoco sé muy bien lo que está pasando, porque no he querido saberlo".

"Le he dicho a mi padre que me mantenga un poco al margen para poder centrarme en la IndyCar. Seguramente hay muchas cosas que tal vez me sorprendan al leerlas".

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, ha dejado claro que Gasly sólo saldrá de AlphaTauri si la estructura de las bebidas energéticas puede hacerse con los servicios de Herta.

Pero varias fuentes procedentes de Estados Unidos sugieren que, con Herta bajo contrato con Andretti para e próximo año, no hay ninguna duda de que tendrá que cumplir su contrato.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!