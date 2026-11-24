Fórmula 1 Las Vegas GP

Herta debe decidir entre seguir como reserva de Cadillac o volver a IndyCar

Con su campaña para llegar a la Fórmula 1 topándose con un obstáculo, Colton Herta afronta ahora una decisión crucial para su carrera

Filip Cleeren

Publicado: 24 nov 2026, 19:13

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

La decisión de Cadillac de mantener al experimentado titular Valtteri Bottas como compañero de Sergio Pérez responde a una apuesta por la continuidad y la estabilidad tras una campaña de debut plagada de problemas para el undécimo equipo de la Fórmula 1 en 2026. Sin embargo, también plantea interrogantes clave sobre qué sigue para Colton Herta.

Con el propietario mayoritario de Cadillac, TWG, entusiasmado con la idea de tener a un piloto estadounidense en uno de sus autos a corto plazo, el equipo no escatimó gastos para traer a Herta, quien dejó la comodidad de su asiento en la IndyCar con el equipo hermano Andretti Global por una oportunidad de "ahora o nunca" para llegar a la F1.

Herta, ganador de nueve carreras en IndyCar y el piloto más joven en lograrlo, enfrentó el complejo desafío de adaptarse al automovilismo europeo en la Fórmula 2, incluido el dominio de los peculiares neumáticos Pirelli que también encontraría en la máxima categoría.

Ese programa se combinó con pruebas privadas —Cadillac no cuenta con autos anteriores, por lo que alquiló un test con Alpine— y varias sesiones de FP1 en Grandes Premios para elevar su cuenta de puntos de superlicencia hasta la cifra crítica de 40.

Tras su sexta prueba de este tipo en el año en Brasil, Herta finalmente alcanzó el número mágico. Pero por esas mismas fechas, el CEO de Cadillac, Dan Towriss, y el director del equipo, Marcin Budkowski, comenzaron a alinearse en torno a la idea de retener a Bottas y asignar a Herta el rol de piloto de reserva oficial para 2027, listo para entrar en acción si el finlandés no lograba elevar su techo de rendimiento durante la primera parte de la temporada.

Lo que quizás Cadillac no calculó fue cómo tomaría Herta la noticia de haber sido relegado. Se entiende que el estadounidense de 26 años rechazó por ahora el puesto de reserva y también decidió no terminar su complicada campaña en la F2 con Hitech, renunciando a las dos últimas rondas en Qatar y Abu Dabi.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Aunque esa decisión pueda estar nublada por su decepción inicial tras quedarse fuera y por su desesperación por seguir compitiendo activamente en lugar de quedarse mirando desde el muro, resulta una postura un tanto sorprendente. Ser el tercer piloto de Cadillac detrás de un Bottas de 37 años sigue pareciendo la posición con mayores probabilidades de ascenso a la F1 en todo el paddock, ya sea en el transcurso de 2027 o en 2028.

"Le hemos ofrecido un puesto de reserva", dijo Towriss en Las Vegas. "El asiento está abierto para el 28, así que hay opciones sobre la mesa para Colton. También hay opciones en otras categorías. Creo que ya decidió una dirección, pero seguimos en conversaciones sobre eso y esperamos ver qué quiere hacer Colton.

"Definitivamente fue una decisión difícil, una conversación difícil con Colton. Creo que estaba decepcionado. Hubo mucho trabajo, mucha preparación detrás de todo esto. Sé que Colton fue muy valiente al asumir este riesgo, entrar a la F2 e intentar condensar todo este aprendizaje".

El rol, que se entiende es bastante lucrativo para un piloto de reserva, también podría combinarse con una participación puntual en las 500 Millas de Indianápolis cuando la parrilla se amplíe a 33 inscritos.

Por qué 2028 es un año decisivo

Herta enfrenta ahora una decisión que definirá su carrera debido a lo que está en juego en 2028. Ese es ahora el plazo más temprano en el que puede llegar a la parrilla de la F1 a tiempo completo si logra causar una impresión lo suficientemente buena como para reemplazar a Bottas. Probablemente también sea su última oportunidad para lograrlo, dada la rapidez con la que los pilotos de reserva suelen perder impulso competitivo.

Al mismo tiempo, su antigua casa también está a punto de vivir una renovación profunda. Por primera vez en más de 16 años, la IndyCar introducirá un auto completamente nuevo en 2028, el Dallara IR-28, que debutó con excelentes críticas en las pruebas y está equipado con un motor V6 biturbo de 2.4 litros más potente.

Dallara IR-28

Photo by: Joey Barnes

Sin oportunidades a tiempo completo disponibles en la IndyCar para 2027 a estas alturas del mercado de pilotos, si Herta decide poner punto final a su sueño de la F1, necesita reposicionarse cuanto antes para asegurar un asiento competitivo de cara a la temporada 2028 de la IndyCar, ya sea con TWG o en otro equipo. Regresar en 2028, cuando el nuevo chasis ofrece un lienzo en blanco para todos, sería el momento más deseable desde el punto de vista competitivo.

En cualquier caso, Herta tiene una determinación que tomar, ya que 2028 será su año de todo o nada. O se traga el orgullo y le da a su sueño de la F1 una última oportunidad con Cadillac, o abandona ese objetivo de manera prematura y comienza a trabajar en su regreso a un asiento competitivo en la IndyCar.

Ese proceso empieza con su próximo movimiento: aquí y ahora.

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo El problema que le costó a Pierre Gasly una posible "victoria" en el GP de Las Vegas

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Filip Cleeren





La F1 planea reducir los equipos cliente a medida que emergen detalles clave de 2030



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



La F1 planea reducir los equipos cliente a medida que emergen detalles clave de 2030





Vasseur, furioso con el último choque "poco profesional" en Ferrari: "Es el mismo discurso que en México"



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



2 d



Vasseur, furioso con el último choque "poco profesional" en Ferrari: "Es el mismo discurso que en México"





Ganadores y perdedores del caóticamente extraordinario GP de Las Vegas de F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



2 d



Ganadores y perdedores del caóticamente extraordinario GP de Las Vegas de F1 2026

More from

Colton Herta





Cadillac desvela los entresijos del caso Bottas: "Herta está decepcionado, ha sido una decisión difícil"



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



4 d



Cadillac desvela los entresijos del caso Bottas: "Herta está decepcionado, ha sido una decisión difícil"





¿Qué tiene que perder Cadillac si apuesta por Colton Herta para la F1 2027?



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



7 d



¿Qué tiene que perder Cadillac si apuesta por Colton Herta para la F1 2027?





Ralf Schumacher arremete contra Colton Herta: "No tiene nada que hacer en la F1"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



18 d



Ralf Schumacher arremete contra Colton Herta: "No tiene nada que hacer en la F1"

More from

Cadillac





Isack Hadjar recibe una penalización tras el GP de Las Vegas por frenar a George Russell



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



2 d



Isack Hadjar recibe una penalización tras el GP de Las Vegas por frenar a George Russell





Sergio Pérez recibe sanción en parrilla para el GP de Qatar tras choque en Las Vegas con Camara



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



2 d



Sergio Pérez recibe sanción en parrilla para el GP de Qatar tras choque en Las Vegas con Camara





General Motors respalda el regreso de los motores V8 y confirma su plan con Cadillac para 2030



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



2 d



General Motors respalda el regreso de los motores V8 y confirma su plan con Cadillac para 2030

Últimas noticias





Herta debe decidir entre seguir como reserva de Cadillac o volver a IndyCar



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



2 min



Herta debe decidir entre seguir como reserva de Cadillac o volver a IndyCar





El problema que le costó a Pierre Gasly una posible "victoria" en el GP de Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



1 h



El problema que le costó a Pierre Gasly una posible "victoria" en el GP de Las Vegas





Por qué los nuevos motores V8 de la Fórmula 1 podrían ser muy diferentes



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 2 h



Por qué los nuevos motores V8 de la Fórmula 1 podrían ser muy diferentes





Colapinto advierte el reto de Lusail y busca repetir puntos con Alpine en el GP de Qatar F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



3 h



Colapinto advierte el reto de Lusail y busca repetir puntos con Alpine en el GP de Qatar F1

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete