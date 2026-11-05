IndyCar
Herta apoya una carrera de IndyCar en México y destaca el impulso de Pato O’Ward
Haciéndose eco del llamado de O'Ward a un compromiso apasionado de las partes interesadas, el piloto de pruebas de Cadillac F1 expresa un firme apoyo a llevar el campeonato estadounidense de monoplazas a México.
Joey Barnes Luis Ramírez
Publicado: 5 nov 2026, 19:38
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Colton Herta, with Cadillac Racing during FP1 of the Mexico Grand Prix.
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Mientras la IndyCar Series se prepara para viajar al extranjero en su recién anunciado espectáculo internacional en Barcelona, el entusiasmo por llevar el campeonato americano de monoplazas aún más lejos está cobrando fuerza, especialmente entre los propios pilotos.
La perspectiva de una futura carrera de la IndyCar en México ha sido durante mucho tiempo un tema candente en el paddock, con Pato O'Ward, piloto de Schmidt Peterson Motorsports y oriundo de Monterrey, en el centro de atención como el piloto más popular de la categoría.
En declaraciones tras la confirmación de la carrera de Barcelona sobre una posibilidad en México, O'Ward renovó sus continuas frustraciones con las partes interesadas locales, señalando las trabas de promoción que han estancado una carrera en su país natal. Habiendo señalado previamente la falta de hambre y compromiso genuinos entre los organizadores regionales, O'Ward advirtió que cualquier eventual evento en México requerirá de promotores verdaderamente apasionados por hacer crecer el deporte, en lugar de buscar simplemente dinero rápido.
Al ser preguntado sobre si la IndyCar podría tener éxito en México a pesar de esos obstáculos de promoción, Colton Herta —ganador de nueve carreras en IndyCar y actual piloto de pruebas de Cadillac F1— expresó un apoyo rotundo a la idea, destacando el poder de convocatoria de O'Ward y las exigencias técnicas únicas de la pista.
"Mil por ciento", dijo Herta a pregunta expresa de Motorsport.com. "Creo que podría ser igual de popular. Una gran razón para ello es Pato y su popularidad aquí. Creo que las carreras serían increíbles aquí. Sería muy interesante ver lo que un IndyCar podría hacer en esta pista. Especialmente con los bordillos y sus perfiles. Con el IndyCar típicamente puedes ser mucho más agresivo con los bordillos que en la Fórmula 1".
Herta, de 26 años, habla desde una perspectiva única. Aunque profundamente ligado al automovilismo estadounidense tras siete temporadas a tiempo completo en la IndyCar, el californiano ha pasado la temporada acortando distancias con Europa: compitiendo en Fórmula 2 con Hitech de forma paralela a su papel en el programa de F1 de Cadillac. Tras completar su quinta aparición en la FP1 en la Ciudad de México, Herta tiene programada su sexta sesión de entrenamientos libres de los viernes este fin de semana en Interlagos, con el fin de obtener el último punto necesario para conseguir la tan ansiada Superlicencia de la FIA para competir en la F1.
Reflexionando aún más sobre la trayectoria internacional más amplia de las carreras de monoplazas y la recién estrenada fecha de Barcelona, Herta concluyó:
"Creo que daría un gran espectáculo. Me parece que lo de Barcelona es algo muy genial. Sería fantástico si pudieran darle continuidad con una carrera aquí".
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