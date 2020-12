Cuando Marko reprendió a un joven Norris y lo dejó sin palabras

El 28 de mayo de 2016, Lando Norris aún no se había ganado la reputación de futura estrella, a pesar de los dos títulos de la Fórmula MSA (ahora F4 Británica) y de la Toyota Racing Series. Líder en ese momento de la Formule Renault Eurocup el entonces joven piloto de 16 años obtuvo la pole position en Mónaco (antes de ser descalificado por una infracción técnica en su coche) y fue contactado por el Dr. Marko, responsable del programa de pilotos junior de Red Bull.

"Conocí a Helmut Marko después de clasificar en la pole en Mónaco antes de que me descalificaran porque tenía algo ilegal en el coche", relató Norris en el podcast de Beyond The Grid.

"Estaba en la pole y mi representante recibió una llamada de Helmut Marko. Fui a verlo desde nuestro paddock, que está a dos kilómetros del circuito, al paddock de la F1. Fue genial, casi nunca había estado allí. Me subí al motorhome de Red Bull, entré, tuvimos una pequeña charla ¡y recuerdo todo lo que dijo!"

Marko le hizo a Norris preguntas sobre el monoplaza que conducía en ese momento y se enojó al ver que el británico no tenía las respuestas.

"Quería saber un poco más sobre mí, supongo", continuó Norris. "Me hizo algunas preguntas: ¿Cuánto pesa el Fórmula Renault? ¡No tenía ni idea! Tuve que inventar algo, ya sabes, 426 kilos, algo así. Creo que terminé diciendo que no lo sabía realmente. A lo que dijo... ¡no sé si debo contarlo! Lo que dijo fue: 'Max (Verstappen) lo sabría'. ¡Max sabe todo sobre el coche!' Después de eso, no supe qué decir. Me quedé sin palabras".

Norris agregó que nunca recibió una oferta para unirse al Red Bull Junior Team, pero el hombre que ganaría la Fórmula Renault Eurocup, la Fórmula Renault NEC y la F3 Europea antes de ser subcampeón de la Fórmula 2 no se arrepiente de ello.

"Estaba en una buena posición con mis resultados, mi manager se encargaba de la mayoría de las conversaciones, y creo que era mejor así", dijo Norris. "Puede que haya habido algo, pero no me uní a Red Bull".

"Seguí adelante como lo hacía en ese momento: me iba bien en la Fórmula Renault, gané el título y me mantuve libre, no me quedé atascado en Red Bull. Una vez que estás allí, te vigilan de cerca. Mi manager sabía que para mí era mejor estar solo, y no con Red Bull o incluso con otro equipo. Aún tenía la oportunidad de cambiar a la F3 y la F2 antes de que tuviera que o escogiera unirme a un equipo de F1", concluyó el actual piloto de McLaren.