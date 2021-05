Marko, en exclusivo: "Mercedes debería mirar su alerón delantero"

Mercedes y Red Bull se encuentran en una apretada batalla por el campeonato en la Fórmula 1 como no se ha visto en los últimos años. Y ninguno de los dos quiere perder.

Después de la victoria de Max Verstappen el pasado domingo en el Gran Premio de Mónaco, Toto Wolff, jefe de Mercedes, fue muy claro: elevará una protesta a la FIA si los alerones traseros flexibles están presentes en el próximo GP de Azerbaiyán y, no conforme con eso, advirtió que está dispuesto a llevar el asunto a la Corte de Apelación Internacional.

Pero el lado de Red Bull no se quedarán de brazos cruzados si Mercedes se presenta ante los comisarios en Bakú, tal como reveló Marko en una entrevista exclusiva con Formel1.de, publicación hermana de Motorsport.com, que se emitirá por completo en YouTube el sábado a las 9:00 de México y las 11:00 de Argentina.

También lee: Mercedes protestará en Bakú si continúan los los alerones flexibles

Al ser preguntado por Christian Nimmervoll, redactor jefe de Formel1.de, Marko confirmó explícitamente que protestarían en caso de que Mercedes lo haga. El austriaco dice que encuentra la última amenaza de Mercedes "un poco extraña. La FIA ha decidido que se cambien las reglas para la prueba (en los alerones) y especialmente para la resistencia a la torsión. Eso se aplicará a partir de Paul Ricard".

Se trata de "una declaración y un reglamento muy claros", y "si el Sr. Wolff cree que es demasiado tarde para él", la cuestión tendría que resolverse probablemente en el plano jurídico más que en el deportivo. En cualquier caso, Marko considera que está en lo cierto, porque: "Nuestro coche -al igual que muchos otros- fue aceptado por la FIA y clasificado como conforme al reglamento".

"En mi opinión, la FIA sigue determinando los procedimientos", dijo Marko. "Si Wolff convierte su amenaza de una protesta en Bakú en acción, es libre de hacerlo. Pero creo que también debería echar un vistazo a sus propias alas delanteras. Hubo imágenes en Servus TV y en Sky que mostraban lo drásticamente que este alerón delantero se inclina hacia el asfalto".

Por cierto, Ross Brawn también cree que una protesta contra los alerones flexibles en el Gran Premio de Azerbaiyán no tiene ninguna posibilidad de éxito: "Creo que la FIA siempre ha adoptado una línea clara en este sentido. Me sorprendería que los comisarios decidieran en contra de la opinión de la FIA", afirma el jefe deportivo de la Fórmula 1 en declaraciones recogidas por ESPN.

Brawn, que por cierto no tiene poder de decisión en este asunto, cree que la FIA está haciendo lo correcto al decidir endurecer las pruebas de carga de los alerones a partir del 15 de junio: "Sinceramente, no veo otra forma de resolver este problema. No veo de qué otra forma se puede cuantificar".

La zona gris surge del hecho de que las "alas flexibles" están claramente prohibidas por el artículo 3.8 del Reglamento Técnico. Pero todos los alerones se mueven bajo carga aerodinámica, así que en términos puramente teóricos todos los coches deberían ser ilegales. Para eso está el artículo 3.9, que define las pruebas de carga. En realidad, "una flagrante contradicción", considera Marko.

Para Brawn, está claro que si un equipo elude deliberadamente el artículo 3.8 con la ayuda de un mecanismo especialmente diseñado, "entonces estoy de acuerdo en que no sería correcto. Pero dentro de la torsión normal de la estructura, no veo ningún problema", dice, defendiendo el enfoque de la FIA con el reciente endurecimiento de las pruebas de carga.

"En 40 años de automovilismo, he pasado por esto muchas veces", agregó.

"Recuerdo a Patrick Head (director técnico de Williams( saltando sobre nuestro alerón delantero en el parque cerrado porque consideraba que no era lo suficientemente rígido. Quería demostrarle a Charlie (Whiting, director de carrera de la FIA) que no era lo suficientemente rígido, así que se puso de pie sobre él y rebotó hacia arriba y hacia abajo para demostrar lo flexible que era".

"Hay una serie de pruebas de la FIA y esa es la única forma en que hemos podido determinar los límites de lo que se puede hacer".

"Si pasas las pruebas y a algunos equipos (rivales) no les gusta, la FIA puede mirarlo, decir 'tienen un punto' y endurecer las pruebas y hacer pruebas diferentes, así que es continuo".