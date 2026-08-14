Hawkins dice que "las mujeres son lo suficientemente fuertes para la F1", pero admite barreras

Jessica Hawkins, embajadora de pilotos de Aston Martin Formula 1 , insiste en que las mujeres tienen la fuerza física necesaria para competir en la F1, pero sugiere que podrían ser necesarios algunos cambios en las categorías inferiores, como la Fórmula 2 y la Fórmula 3, para garantizar que los pilotos, tanto hombres como mujeres, puedan competir en igualdad de condiciones.

En declaraciones sobre el podcast "Road to Success" , la británica reflexionó sobre su prueba con el Aston Martin AMR21 en Hungría en 2023. Al ser preguntada sobre el desgaste físico que supone competir, Hawkins descartó la idea de que la fuerza física pueda impedir que una piloto compita en el campeonato.

"Estoy absolutamente convencida de que las mujeres son lo suficientemente fuertes para la Fórmula 1", afirmó Hawkins. "Podría haber completado toda la carrera [la distancia] si no hubiera sido por mi cuello".

La piloto, de 31 años, argumentó que la fatiga en el cuello es un reto común para cualquier piloto que se suba a un monoplaza de F1 sin haber tenido una preparación reciente en monoplazas de alta carga aerodinámica, más que una limitación específica de género.

Sin embargo, sí señaló que la cantera de monoplazas junior supone un posible obstáculo para las pilotos. Mientras que los monoplazas de F1 están equipados con dirección asistida, los de F2 y F3 carecen de esta característica, lo que hace que sean notoriamente difíciles de manejar.

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Jessica Hawkins probando un Aston Martin AMR21 Foto: Aston Martin Racing

Cuando se le preguntó si era necesario hacer algo con respecto a las exigencias físicas de la F2 y la F3 para facilitar el avance de las mujeres, Hawkins respondió: "Quizá. Sí. Porque creo que la F2 es mucho más exigente físicamente que la Fórmula 1 en distintos aspectos. Quizá menos exigente para el cuello, pero más en otras áreas".

Hawkins también abordó las preocupaciones sobre la extrema fuerza en las piernas que se requiere en las zonas de frenada de la F1, estableciendo comparaciones directas con su trayectoria en las carreras de GT.

"No tuve ningún problema con el freno en el monoplaza de Fórmula 1", añadió. "No tuve ningún problema con la presión de frenado. De hecho, la presión de frenado en lo que compito ahora, los coches de GT, me resulta más problemática que en el monoplaza de Fórmula 1".