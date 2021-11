Hamilton: me motivé con muchas cosas para remontar en Brasil

Hamilton fue el más rápido en la clasificación del viernes, con nada menos que cuatro décimas de ventaja sobre su rival Verstappen. Sin embargo, el delegado técnico de la F1 encontró una infracción en el DRS de su monoplaza y tras una larga espera, a dos horas y media de la carrera del sábado, fue descalificado.

Lejos de venirse abajo, en el primer paso por meta ya había pasado del 20º al 16º puesto, y continuó remontando paso a paso para, al final de las 24 vueltas de la carrera corta, ganar 15 posiciones para terminar 5º.

Así, el #44 de Mercedes fue el gran protagonista y animar de la clasificación al sprint, y cuando se le preguntó si pensaba que sería posible avanzar tanto por la parrilla, declaró: "Sinceramente, no tenía ni idea de lo que era posible. No me puse un límite ni un tope".

"Creo que cuando estaba en la parte trasera de la parrilla justo antes de la salida, antes de hacer la vuelta de formación, solo alcanzaba a ver la décima plaza, y pensé 'está bien, ese es mi objetivo, tenemos que intentar lo más lejos posible".

"Pero, de repente, estaba avanzando mucho más rápido. Y realmente usé muchas cosas diferentes como motivación hoy... Pero ya sabes, no puedes rendirte, tienes que seguir apretando".

Con esas palabras Lewis Hamilton hacía referencia a la decisión de los comisarios de mandarle a la parte trasera del pelotón, por lo que la siguiente pregunta fue por esa sanción. "Definitivamente fue duro", reveló sobre cómo se lo tomó. "Y creo que mientras el equipo estaba trabajando, delegando con los comisarios, yo solo estaba tratando de concentrarme en mi trabajo con mis ingenieros y manteniendo la moral alta con mis mecánicos y solo concentrándome en el trabajo en cuestión y sin dejar que eso... sin pensar en eso".

A pesar de que la investigación comenzó antes de las diez de la noche del viernes, la resolución del asunto del DRS no llegó hasta la tarde del sábado, ya completad la segunda sesión de libres: "Por supuesto, justo antes de la carrera me enteré del resultado, y fue devastador. Pero no puedes dejar que eso te detenga, tienes que mantener la cabeza abajo, seguir adelante. Así que reseteé rápidamente, centré mente en hacer lo que podía hacer, y lo di todo".

En DAZN F1 también le preguntaron por lo que decidió la FIA, y decidió mantenerse calmado y dar una respuesta positiva: "No tengo opinión sobre la penalización. Intento aprender de cada experiencia, es algo que te ayuda a crecer, y cuando unas cosas van por un lado, tú tienes que salir por otro. Nunca hay que rendirse".

El domingo, Hamilton saldrá 11º, con un coche muy competitivo para remontar. ¿Hasta dónde llegará?

La carrera al sprint de Hamilton y todos sus adelantamientos

