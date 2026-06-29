Hamilton y Verstappen dejan a los aficionados de la F1 con ganas de más en Austria
Lewis Hamilton y Max Verstappen entusiasmaron a los aficionados con una tensa batalla en el Gran Premio de Austria, reavivando recuerdos de su feroz rivalidad por el título en 2021.
En las primeras etapas del Gran Premio de Austria, los aficionados disfrutaron de una emocionante y tensa batalla entre antiguos rivales por el título Lewis Hamilton y Max Verstappen.
Hamilton se fue largo en la curva 1 en la vuelta 8, lo que permitió a Verstappen ponerse a menos de un segundo del siete veces campeón. Para la vuelta 11, la batalla se había intensificado. Verstappen se lanzó por el interior de la curva 3 para hacerse con el segundo puesto, pero Hamilton contraatacó de inmediato por el exterior de la curva 4.
El neerlandés volvió a la carga en la curva 6, donde intentó un adelantamiento por el exterior pero pisó la grava. Aunque Verstappen argumentó que lo habían obligado a salirse de la pista, los comisarios confirmaron que no era necesaria ninguna investigación adicional.
La batalla se repitió en la vuelta 22. Verstappen se lanzó por el interior en la curva 3, y Hamilton intentó recuperar la posición de nuevo en la curva 4, pero el piloto de Red Bull defendió con éxito la posición.
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Los aficionados elogiaron la batalla entre ambos en las redes sociales después de la carrera. "Dios, cómo echo de menos ver a estos dos pelear carrera tras carrera", comentó un aficionado en Reddit, mientras que otro añadió: "La pelea que tuvieron fue lo más bonito que vi hoy. La toma del dron solo lo realzó".
"Estuve sonriendo todo el tiempo. Nos merecemos otro Lewis vs Max por el campeonato", escribió otro comentarista, y alguien más publicó: "Hamilton y Verstappen están en una liga propia en términos de pilotaje en carrera. Absolutamente fantástico verlos".
Otras reacciones incluyeron: "Cada vez que se acercan en pista, la F1 alcanza instantáneamente su punto máximo para mí. Dos de los mejores pilotos de la Fórmula 1 luchando entre sí... Ojalá Ferrari pueda ponerse las p*** pilas", y "Me hace genuinamente feliz ver que ahora se llevan bien. Mejora sus batallas para mí porque creo que ambos mantendrán la limpieza y simplemente serán dos pilotos extraordinarios".
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