Hamilton y Leclerc llegan a Sepang en dos Alfa Romeo iguales para el GP de Bahréin

Los pilotos de Ferrari no suelen decepcionarnos con los vehículos que eligen para llegar a los fines de semana de carrera. Ya sea un superdeportivo clásico de Ferrari o una superbike de Ducati, suelen dejarnos a los fanáticos babeando de envidia. Este fin de semana en Malasia no fue la excepción: Lewis Hamilton y Charles Leclerc llegaron en sedanes deportivos del mismo modelo de Alfa Romeo.

La dupla de la Scuderia fue vista al volante de dos Alfa Romeo Giulia Veloce: el de Hamilton, pintado en azul Misano, y el de su compañero de equipo, en el característico rojo Alfa Rosso de la marca.

El Veloce es la única versión que se vende en Malasia, pero eso no significa que esté limitada en otros aspectos. Cuenta con un motor de cuatro cilindros y 2,0 litros turboalimentado que produce 276 caballos de fuerza y 400 Nm de torque. Esa potencia se transmite a las ruedas traseras mediante una caja automática de ocho velocidades y un diferencial de deslizamiento limitado. No es rápido para los estándares actuales: acelera de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 240 km/h.

En el interior hay unas hermosas levas de cambio de aluminio detrás del volante y un sistema de sonido Harman Kardon de 14 parlantes. Sabemos que a ambos pilotos de Ferrari les encanta la música.

La conexión entre Alfa Romeo y Ferrari

Ferrari y Alfa Romeo no son simplemente marcas italianas vecinas. Sus historias han estado entrelazadas a lo largo de la trayectoria de la industria automotriz y el automovilismo de Italia. El propio Enzo Ferrari compitió con un Alfa Romeo en la década de 1920, antes de fundar la Scuderia Ferrari en 1929, y aun entonces Ferrari competía con autos de Alfa Romeo. La Scuderia aportaba los pilotos y se encargaba de la operación deportiva, mientras que Alfa Romeo suministraba los autos.

Para 1947, la marca del Cavallino Rampante había comenzado a construir sus propios autos de carrera y había dejado atrás los chasis de Alfa Romeo. Al comenzar el campeonato mundial de Fórmula 1 en 1950, ya era una entidad de competición independiente. Hoy es el equipo más antiguo que sigue en actividad en la F1. Sin embargo, en aquel primer año del campeonato, Alfa Romeo fue increíblemente dominante con sus pilotos Juan Manuel Fangio y Giuseppe Farina, y este último ganó el título.

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