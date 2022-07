Hamilton: "Un pequeño paso adelante, pero tenemos trabajo por hacer"

Hamilton disfrutó de su mejor resultado un viernes en lo que va de la temporada 2022 de Fórmula 1 al terminar segundo la segunda sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Gran Bretaña, detrás del registro de referencia marcado por Carlos Sainz, con Ferrari.

El piloto de Mercedes obtuvo una mejor vuelta de 1m29s105 que lo dejó a 0s163 de lo hecho por el español, mostrándose competitivo este primer día de actividad de un fin de semana en el que la escudería de Brackley espera acercarse a Ferrari y Red Bull.

"Ha sido un buen día. Me hubiera gustado que tuviéramos más rodaje en la FP1. Silverstone es tan especial", comenzó Hamilton su repaso de la jornada. "Puede llover en una curva o en la mitad de la pista, y estar seco en el resto. Estaba mojado en la (curva) seis y siete, y un poco en la nueve, y luego estaba seco en todas las demás. Así que ha sido difícil mantener los (neumáticos) intermedios porque se destruían, y estaba demasiado húmedo para salir con los lisos. Pero aún así hemos rodado bien, he dado unas 10 vueltas, lo que me ha hecho muy feliz. No creo que mucha gente haya conseguido eso", dijo sobre la primera práctica.

"Luego el segundo lugar (en la FP2). Me siento bastante bien. Sigue rebotando bastante, no necesariamente en línea recta sino en las curvas, es bastante duro. No físicamente duro, pero como en el coche, en los neumáticos y todo. Así que todavía tenemos trabajo que hacer. Pero parece un pequeño paso adelante. Sólo hay que seguir trabajando", indicó el piloto local sobre el segundo entrenamiento.

Mercedes trajo una serie de actualizaciones para el W13 en Silverstone, aunque Hamilton aclaró que no influyeron en el balance en sí del monoplaza, sino que están enfocadas en mejorar los niveles de carga aerodinámica.

"La actualización no tiene nada que ver con el comportamiento, sino con la carga aerodinámica, y es difícil sentirla porque son dos circuitos (Montreal, la cita anterior, y Silverstone) muy diferentes, ya que se pasa de un circuito de baja velocidad a uno de media y alta velocidad".

"No pude sentir el coche la semana pasada, pero es mucho más suave esta pista, mucho mejor, más como Barcelona. Pero esta es la mejor pista. Sigue siendo espeluznante y épico de conducir, y estamos luchando un poco con el coche. Nuestro ritmo en tanda larga no es tan bueno como el de los demás, pero no está a kilómetros de distancia", comentó.

En caso de mantener el nivel mostrado el viernes, Hamilton podría hacer historia nuevamente el domingo en la carrera ya que, si finaliza en puestos de podio, será el 13° para el británico en Silverstone y se convertirá en el piloto con más podios en un mismo circuito, desempatando con Michael Schumacher, quien obtuvo 12 finales entre los tres primeros en Imola, Barcelona y Montreal.