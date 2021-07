Hamilton y Vettel luchan ante las políticas contra los derechos LGTBI

La Fórmula 1 llega este fin de semana a Hungría para la 11ª cita de la temporada 2021 en medio de la intensa polémica Mercedes-Red Bull por el accidente de Hamilton y Verstappen en Silverstone. Pero otro asunto mucho más social sobrevuela en los últimos meses los aires húngaros y el británico y Sebastian Vettel quisieron hablar de ello.

El pasado 15 de junio, el Parlamento del país aprobó una ley que establece que no se hable de diversidad sexual y de género en los centros educativos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen consideró que es contraria a los valores fundamentales de la Unión Europea de "garantizar los derechos de toda la ciudadanía de la UE".

La Fórmula 1 ha promovido en las últimas temporadas una serie de iniciativas para fomentar la diversidad y la integración de diferentes colectivos en el mundo de la competición a través del programa #WeRaceAsOne (Corremos como uno solo). Además, Mercedes y Hamilton también se han mostrado enormemente activos en este tipo de iniciativas y el inglés es activista del movimiento por los derechos de las personas de color BlackLivesMatter.

"Me parece vergonzoso que un país que está en la Unión Europea tenga que votar o tener algunas leyes como esta. Creo que hemos tenido muchas oportunidades de aprender en el pasado. No puedo entender por qué les cuesta ver que todo el mundo debería ser libre de hacer lo que quiera, amar a quien quiera, y está en la línea de vivir y dejar vivir", comentó Hamilton.

Y añadió en sus redes: "Todo el mundo merece tener la libertad de ser él mismo, sin importar a quién ame o cómo se identifique. Insto al pueblo de Hungría a votar en el próximo referéndum para proteger los derechos de la comunidad LGBTQ+, necesitan nuestro apoyo más que nunca. Por favor, muestren amor por los que les rodean porque el amor siempre ganará".

Por su parte, Sebastian Vettel, que en Silverstone se quedó varias horas recogiendo basura de las gradas junto a los voluntarios del circuito inglés, también dio su punto de vista al responder a una pregunta de Motorsport.com el jueves en la rueda de prensa pre GP de Hungría.

"Todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, y esa es exactamente la cuestión. Me parece vergonzoso que un país que está en la Unión Europea tenga que votar o tener algunas leyes como esta como parte de su, no Constitución pero... Creo que hemos tenido muchas oportunidades de aprender en el pasado y no puedo entender por qué nos cuesta ver que todo el mundo debería ser libre de hacer lo que quiera, amar a quien quiera y en la línea de 'vive y deja vivir", aseguró el alemán.

"Evidentemente, no nos corresponde hacer leyes y no es nuestro papel, pero creo que sí expresar el apoyo a quienes se ven afectados por ella".

