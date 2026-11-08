Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Hamilton y Verstappen buscan una remontada épica desde el fondo en el GP de Brasil

Las dos leyendas saldrán en la carrera de Sao Paulo desde el fondo de la parrilla, y no son demasiado optimistas sobre sus posibilidades

Benjamin Vinel

Publicado: 8 nov 2026, 13:47

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Con Lewis Hamilton y Max Verstappen 20.º y 21.º en la parrilla del Gran Premio de Brasil, la carrera de Fórmula 1 del domingo promete ser fascinante, independientemente de las condiciones meteorológicas.

Hamilton y Verstappen son dos pilotos que protagonizaron remontadas memorables en el Autodromo Jose Carlos Pace, un circuito en el que adelantar siempre ha sido más fácil que en la mayoría.

En 2021, el siete veces campeón del mundo fue excluido de los resultados de la clasificación por una infracción técnica, lo que significó que salió último en la sprint; remontó hasta el quinto puesto. Con una penalización de cinco puestos en parrilla por un motor nuevo, Hamilton fue 10.º en la parrilla del gran premio, pero luchó hasta llegar al frente y salió vencedor en un duelo titánico contra Verstappen.

Tres años después, el neerlandés fue eliminado en la Q2 en una lluviosa mañana de domingo y también recibió una penalización de cinco puestos en parrilla por su sexto motor de combustión interna, quedando 17.º en la parrilla. La lluvia también afectó a la carrera, pero Verstappen estuvo a la altura y adelantó cómodamente a Esteban Ocon para llevarse la victoria.

Pero el dispositivo DRS había facilitado las excepcionales actuaciones de Hamilton, y el modo de adelantamiento que ahora incorporan en su lugar las nuevas unidades de potencia de la F1 no es tan decisivo; el trazado de Interlagos podría incluso empeorarlo.

Cuando se le preguntó lo fácil que sería adelantar en comparación con 2021, el piloto de Ferrari respondió: “Más difícil, porque entonces teníamos, obviamente, una recta muy larga, y si te acercabas, tenías el DRS, y quizá un coche no lo tenía; mientras que ahora, todos simplemente abren sus alerones.

“Creo que adelantar será muy, muy, muy difícil. No estoy seguro de que vayas a ver el mismo tipo de carreras que has visto en el pasado. Pero quizá las condiciones de mojado cambien eso”.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Ahora ya no tenemos DRS”, coincidió Verstappen. “Y el modo de adelantamiento es muy limitado por aquí debido a la larga recta; todos están agotando la batería. Así que tu diferencia de velocidad en la recta va a ser mucho menor, un poco como en México, la verdad. Así que será bastante más difícil adelantar de lo normal”.

Entonces, ¿cuál será la estrategia de Hamilton? “No tengo ninguna”, respondió. “Intentar ganar, de alguna manera”.

Verstappen, mientras tanto, confía en que haya varios incidentes si quiere ser aspirante a la victoria. “Muchos coches de seguridad, para que no puedan escaparse, y así vuelve a mí”, dijo el piloto de Red Bull. “Ya veremos. La verdad es que no pienso demasiado en ello. Simplemente saldré desde la primera vuelta y veré dónde acabo”.

Añadió: “Espero que [con Lewis] podamos deshacernos de los coches que tenemos delante lo antes posible”.

En los 19 grandes premios disputados hasta ahora en la F1 2026, solo dos carreras se han ganado desde fuera de la primera fila. Verstappen se impuso saliendo quinto en la parrilla en México, aunque estaba prácticamente en cabeza en la primera vuelta, y Antonelli triunfó de forma notable desde el 19.º puesto en Italia. Pero si la lluvia esperada afecta a la carrera, entonces el historial de 2026 en condiciones de seco no significará nada.

Información adicional de Isa Fernandes y Federico Faturos

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Los desafíos en condiciones de lluvia que planteó la clasificación del GP de Brasil

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Benjamin Vinel





Ayao Komatsu: la destitución de Esteban Ocon ‘sorprendió a todos en Haas’



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



23 h



Ayao Komatsu: la destitución de Esteban Ocon ‘sorprendió a todos en Haas’





Rosberg compara la tensión en Ferrari con su duelo con Hamilton en Mercedes



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Rosberg compara la tensión en Ferrari con su duelo con Hamilton en Mercedes





Alan Permane firma un nuevo acuerdo con Racing Bulls F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 d



Alan Permane firma un nuevo acuerdo con Racing Bulls F1

More from

Lewis Hamilton





Leclerc cierra el caso Hamilton: “Hay tensión, pero todo se ha magnificado"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 h



Leclerc cierra el caso Hamilton: “Hay tensión, pero todo se ha magnificado"





Hamilton insiste en que las tensiones en Ferrari con Leclerc han terminado: "Lo hemos resuelto"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



15 h



Hamilton insiste en que las tensiones en Ferrari con Leclerc han terminado: "Lo hemos resuelto"





Vasseur, sobre las conversaciones internas en Ferrari: "Fallamos, así que tenemos que reaccionar"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



Vasseur, sobre las conversaciones internas en Ferrari: "Fallamos, así que tenemos que reaccionar"

More from

Ferrari





WEC Monza: Antonio Fuoco consigue la pole para Ferrari en el cierre de temporada



WEC



WEC



Monza



21 h



WEC Monza: Antonio Fuoco consigue la pole para Ferrari en el cierre de temporada





Tandas largas del GP de Brasil de F1: Kimi Antonelli domina mientras Ferrari sufre un viernes de pesadilla



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



Tandas largas del GP de Brasil de F1: Kimi Antonelli domina mientras Ferrari sufre un viernes de pesadilla





El roce en Ferrari recuerda a Wolff sus años gestionando la tensión entre Hamilton y Rosberg



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



El roce en Ferrari recuerda a Wolff sus años gestionando la tensión entre Hamilton y Rosberg

Últimas noticias





¿Cuál es la situación de un posible GP de Buenos Aires de F1 tras la reunión en Interlagos?



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



5 min



¿Cuál es la situación de un posible GP de Buenos Aires de F1 tras la reunión en Interlagos?





Hamilton y Verstappen buscan una remontada épica desde el fondo en el GP de Brasil



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



9 min



Hamilton y Verstappen buscan una remontada épica desde el fondo en el GP de Brasil





Los desafíos en condiciones de lluvia que planteó la clasificación del GP de Brasil



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



33 min



Los desafíos en condiciones de lluvia que planteó la clasificación del GP de Brasil





Gasly y los fans de Colapinto: “Una vez que lidias con Helmut Marko, ¡cualquier otra cosa no es presión!”



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



40 min



Gasly y los fans de Colapinto: “Una vez que lidias con Helmut Marko, ¡cualquier otra cosa no es presión!”

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete