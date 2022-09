Hamilton: El trompo de Pérez me costó la primera fila en Zandvoort

Después de un fin de semana muy difícil en Spa-Francorchamps, Mercedes se está mostrando nuevamente competitivo en la cita de la F1 en Zandvoort, escenario de la 15° ronda de la temporada 2022.

Hamilton clasificó en la cuarta posición, pero la sensación del británico es que podría haber conseguido algo más de no haber sido por el incidente de Sergio Pérez que le arruinó su última vuelta de clasificación en la Q3.

Pero pese a estar conforme con el rendimiento de su W13 en la pista de Zandvoort, el siete veces campeón se mostró frustrado por la diferencia de performance del coche de una pista a otra tras el difícil paso por Bélgica hace una semana.

"Estoy mucho más contento al llegar a este fin de semana al tener un coche que potencialmente está luchando por la primera fila... Pero no entiendo (cómo) un fin de semana se puede estar tan lejos y al siguiente, de repente, estamos ahí. Así que creo que es confuso, sin duda", dijo.

"Pero hay que sacar muchas cosas positivas de hoy. Creo que si no hubiéramos tenido la bandera amarilla (por Pérez), habríamos estado luchando por la primera fila. Así que eso es muy positivo. Y espero que para el déficit que tenemos normalmente en una sola vuelta, lo hayamos cerrado, y si eso puede reflejarse en nuestro ritmo de carrera, sería impresionante", agregó.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Preguntado si tenía alguna explicación sobre por qué el Mercedes iba bien en Países Bajos luego de un rendimiento complicado en Bélgica, Hamilton respondió: "Los ingenieros entienden mucho mejor por qué (el coche) no funcionó en la última carrera y por qué funciona aquí. Tiene que ver con las curvaturas aerodinámicas y todo tipo de cosas, que no sé por qué no lo vimos en la última carrera, porque hay cosas que podríamos haber hecho de forma diferente y podría haber sido un poco mejor al menos, no dos segundos más rápido, y ¿por qué nos lo perdimos?"

"Así que estamos mirando las cosas que podemos hacer para asegurarnos de que estamos mejor preparados de carrera en carrera. Pero en general, en este tipo de pista, simplemente poniendo el coche en ella, funciona mucho mejor con la altura de conducción y demás".

Ante la consulta de Motorsport.com sobre si el buen nivel de Zandvoort tras lo aprendido en Spa le daba esperanzas a futuro, el británico insistió en que no sabe qué esperar del monoplaza.

"Hay esperanza, el potencial está ahí, pero no tengo ni idea si el coche va a ser bueno o malo en las próximas carreras. Sólo hay que ver cuando llegamos. Es como un cambio de humor. Es como un humano, las características de un ser humano. No sabes de qué lado de la cama va a salir", comentó

Más allá de la incertidumbre para los siguientes grandes premios, Hamilton se muestra determinado a aprovechar el potencial mostrado este fin de semana y aspira a batallar por el podio el domingo en la carrera.

"Definitivamente soy optimista", dijo sobe las chances de un final entre los tres primeros. "Es difícil adelantar aquí, así que ya veremos. Yo no he hecho una tanda larga, pero George (Russell) sí y se vio bastante bien. El coche se sintió fuerte hoy y sentí que podía ir más rápido. Espero que eso se traduzca en el día de mañana, como ya he dicho, pero sin duda me esforzaré al máximo para conseguir un podio", finalizó.

