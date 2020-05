El manejo más dominante de los últimos 25 años en F1

Una de las refutaciones más frecuentes para quienes recuerdan con sentimentalismo "los buenos tiempos" en la Fórmula 1 es lo desiguales que eran los resultados en el supuesto apogeo de la categoría.

Atrás quedaron los días en que seis autos llegaban al final y las carreras se resolvían por minutos o incluso por vueltas, con una mayor fiabilidad y una competencia más ajustada, haciendo de ésta una de las épocas más justas de la historia de la F1, aunque a veces no lo parezca.

En la reciente historia de la F1, muy rara vez casi todo el pelotón quedó una vuelta abajo. En el Gran Premio de Hungría del año pasado, Lewis Hamilton les sacó una vuelta a todos los autos que iban detrás suyo excepto tres, pero la carrera la ganó por apenas 17 segundos sobre Max Verstappen.

El mismo Verstappen fue el único en la vuelta del líder detrás de Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen, la dupla de Ferrari entonces, en el Gran Premio de Austria de 2018, mientras que sólo tres autos completaron la distancia total en España en 2017. Hamilton ganó la carrera por tres segundos sobre Vettel, con el tercer lugar Daniel Ricciardo a más de 70 segundos.

Aunque esto muestra la disparidad en la parrilla, los márgenes de victoria aún fueron respetables.

Pero para encontrar el último resultado realmente "raro" en la historia de la F1 con una enorme diferencia en la parte delantera, no hay que ir tan atrás como uno podría esperar. Fue una carrera que sacó lo mejor de un joven Lewis Hamilton, que tuvo una actuación tan sublime en su segunda temporada en la F1 que todavía es considerada por muchos como su mayor victoria, lo cual es un gran elogio ya que hay 84 para elegir.

Hamilton llegó al Gran Premio de Gran Bretaña de 2008 con la desesperada necesidad de una victoria. Un embarazoso accidente en el pit lane en Canadá seguido de una carrera sin puntos en Francia lo dejó a 10 unidades del líder del campeonato, Felipe Massa, con Robert Kubica y Kimi Raikkonen también por delante de él certamen. La lucha adelante era tan apretada que no podía permitirse perder más terreno.

Doce meses después de haber obtenido la pole en Silverstone, Hamilton clasificó en la segunda fila de la parrilla esta vez. Un error en su primera vuelta rápida de la Q3 fue seguido por una vuelta regular que le alcanzó para ser cuarto, mientras que Heikki Kovalainen, su compañero en McLaren, obtenía su primera pole position. Mark Webber conseguía una excelente segunda posición para Red Bull por delante de Raikkonen, en tercer lugar.

Heikki Kovalainen, McLaren MP4-23 Photo by: Motorsport Images

Hamilton aún tenía la esperanza de una primera victoria en casa de cara a la carrera, dado el pronóstico de fuertes lluvias.

No perdió tiempo en deleitar en el inicio a sus aficionados acurrucados bajo los paraguas debido a la lluvia, adelantando a Webber y a Raikkonen en la corta carrera a la curva Copse antes de colocarse lado a lado con Kovalainen. Un leve roce entre los McLaren le provocó una sacudida a Kovalainen, pero el finlandés pudo controlar su máquina y mantuvo su ventaja en los primeros momentos.

Más atrás muchos sufrían con las condiciones de la pista. Webber y el líder del campeonato, Massa, fueron dos de los pilotos que hicieron un trompo en la primera vuelta. Sería el primero de cinco despistes para Massa en un día en el que se vio un abismo de rendimiento en pista mojada más grande que nunca entre el brasileño y Hamilton, con el de Ferrari terminando dos vueltas más abajo como el último clasificado.

Mientras otros estaban preocupados por mantener sus monoplazas en la pista, Hamilton estaba firme. Se las arregló para ir pegado a Kovalainen al entrar en la Recta del Hangar antes de lanzar su McLaren por adentro en Stowe en la quinta vuelta, tomando un liderazgo que sería definitivo.

Hamilton se escapó cuando Kovalainen cayó al tercer lugar luego de un trompo, cediendo el segundo puesto a Raikkonen. Cuando la lluvia paró y la pista se secó, el por entonces actual campeón del mundo Raikkonen comenzó a verse más a gusto con los neumáticos intermedios, acercándose a Hamilton vuelta a vuelta. Ambos tenían más de diez segundos sobre el resto cuando pararon juntos en pits al final de la vuelta 21, preparándose para una batalla entre dos por la victoria.

Pero un error de estrategia de Ferrari terminaría la pelea completamente. Mientras McLaren le puso a Hamilton un nuevo juego de intermedios en previsión de más lluvia, Ferrari optó por mantener a Raikkonen con su gastado juego de neumáticos, únicamente llenando de combustible su Ferrari F2008. El equipo no esperaba que la lluvia volviera, pero lo hizo, causando que Raikkonen se hundiera en vez de nadar.

La lluvia llegó sólo unas pocas vueltas después de que Hamilton y Raikkonen habían entrado a boxes, empapando el circuito una vez más. Esto sacó de la carrera a varios pilotos, incluyendo a Raikkonen, quien se vio obligado a volver a los pits solo nueve vueltas después de detenerse, siendo el último piloto en la vuelta del líder y en la 11° posición.

Hamilton continuaba dominando al frente, pero detrás suyo tanto Nick Heidfeld (BMW Sauber) como Rubens Barrichello (Honda) llevaban un gran ritmo. Heidfeld se había deshecho de los finlandeses Raikkonen y Kovalainen, junto con Timo Glock y Fernando Alonso, en una carrera hacia el segundo lugar en las primeras etapas de la lluvia.

A medida que la tormenta se hacía más fuerte, Honda dio un golpe maestro al cambiar a Barrichello a neumáticos para lluvia extrema, permitiéndole pasar de la novena a la segunda ubicación en un espacio de sólo siete vueltas, e incluso adelantar a Hamilton para recuperar su vuelta perdida anteriormente.

Rubens Barrichello, Honda RA108 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

El ataque de Barrichello se enfrío al verse obligado a entrar en boxes de nuevo debido a un problema con la carga de combustible, lo que lo llevó a la tercera posición detrás de Heidfeld. Incluso cuando los cielos se iluminaron, sus rivales atrás seguían perdiendo terreno y Hamilton seguía presionando hacia delante, sin perder ni un segundo.

Y ni siquiera estaba empujando a veces. "Si voy más despacio, me detendré", dijo Hamilton a su equipo McLaren por radio en respuesta a preocupaciones de que estaba arriesgando demasiado con una ventaja tan grande.

"El equipo me decía: 'Eres de cinco a siete segundos más rápido que el tipo que está detrás de ti'", recordó Hamilton más tarde. "Pensé: '¿Qué pasa?' y dije: 'Me siento cómodo al ritmo que voy'. Entonces tuve que pensarlo, imagina que estoy un minuto por delante y me salgo. Eso sería lo más embarazoso, ¡tendría que retirarme!"

Hamilton mantuvo la calma para seguir en la pista y recibir la bandera a cuadros para la que sería su séptima victoria en la Fórmula 1. Cuando Heidfeld cruzó la línea de meta más de un minuto después para ser segundo, Hamilton ya había completado gran parte de la vuelta de honor, recibiendo los aplausos del público de Silverstone.

El resultado sería crucial para el asalto de Hamilton al título. Lo devolvía al liderazgo del campeonato, una posición que mantendría durante el resto de la temporada, con la excepción de esos 38 segundos en Brasil en los que Massa parecía haber ganado el título.

Felipe Massa, Ferrari F2008 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Es definitivamente y por lejos la mejor victoria que he tenido", dijo Hamilton después de la carrera. "Fue una de las carreras más duras que he disputado. Estaba pensando que si ganaba sería la mejor carrera que haya hecho, no sólo por los aficionados".

"No podía ver a través de mi visor. En las curvas 1 y 2 tenía que limpiar mi visor, subirlo y bajarlo de nuevo, en cada vuelta especialmente cuando estaba lloviendo. No podía ver nada. Fue tan extremo, tan duro, un verdadero desafío mental. En las últimas vueltas pude ver a la multitud empezando a ponerse de pie, y yo estaba rezando, rezando 'solo termina'. Puedes imaginar las emociones que hay en el interior y yo quería que se terminara".

El margen oficial de la victoria de Hamilton sobre Heidfeld fue de 1m08s577, mientras que Barrichello finalizó otros 14 segundos más atrás. Nueve pilotos terminaron una vuelta abajo y Massa llegó a dos vueltas del ganador.

A pesar de todos los éxitos obtenidos con Mercedes a lo largo de la era de los motores V6 turbo-híbridos y el dominio demostrado desde 2016 en adelante, ninguna victoria desde la de Hamilton en Silverstone en 2008 ha sido tan abultada. Lo más cerca que alguien ha estado es la diferencia de 37 segundos que logró Nico Rosberg sobre el resto cuando se impuso en el GP de China de 2016.

¿Y antes de la victoria de Hamilton? Desde el triunfo de Damon Hill en el GP de Australia de 1995, de la cual se cumplirán 25 años en noviembre próximo, no había habido un margen tan grande al frente. Hill ganó esa carrera por dos vueltas sobre Olivier Panis, el segundo, en una jornada en la que quedaron eliminados la mayoría de los pilotos de punta. Al día de hoy sigue siendo el segundo mayor margen de victoria en la historia de la F1.

Hamilton dice con frecuencia lo pobre que es su memoria, teniendo problemas incluso a veces para recordar carreras de la misma temporada que está disputando. Y se le perdonaría por no tener recuerdos claros de Silverstone 2008 dado su su gran cantidad de triunfos -entre ellos un total de seis en el GP de Gran Bretaña. Pero uno podría imaginar que todavía está ahí arriba entre sus mejores momentos en la Fórmula 1.

Sin embargo, la carrera ciertamente ocupa un lugar en la historia de la F1 por el último resultado "raro", uno que parece poco probable que se repita, salvo algunas circunstancias extraordinarias.

