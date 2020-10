Hamilton y lo que significa el récord de Schumacher en su memoria

Hamilton logró su victoria número 91 en F1 en el Gran Premio de Eifel, igualando el récord de Michael Schumacher.

Fue la primera vez desde Bélgica 2001 que alguien tenía tantos triunfos como Schumacher, que detuvo su cuenta con su última victoria en el Gran Premio de China de 2006.

Hamilton recibió, de manos del hijo del heptacampeón, Mick, uno de los cascos que usó su Schumacher en su última temporada de Fórmula 1.

Hamilton admitió después de la carrera que no se había dado cuenta de que había igualado el récord de Schumacher hasta que entró en boxes después de su victoria, pero admitió estar deseando hacer un balance completo de la hazaña en los próximos días.

"Definitivamente voy a emplear estos próximos días en tratar de entenderlo realmente", dijo el de Mercedes.

“Pero lo que no puedo hacer es dejar caer la pelota. No puedo apartar la vista de la pelota ni un segundo. Sí, tengo una importante diferencia de puntos, hemos logrado una gran victoria, pero el campeonato aún no está ganado".

“El trabajo aún no está hecho, y el entrenamiento seguirá siendo importante, la dieta seguirá siendo importante, dormir bien y demás".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1ª posición, con el casco de Michael Schumacher Parc Ferme Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“No sé lo que deparará esta semana. Todavía hay muchas conversaciones pendientes, llamadas de Zoom que tengo con la Fórmula 1 sobre sus planes, tengo muchas llamadas con la Comisión [del propio Hamilton] cada semana".

“Volveré al modo de trabajo, pero creo que es muy importante captar este momento, que pasará muy rápido y pronto estaremos en el siguiente".

"Tengo mala memoria, así que tengo que hacer que se quede conmigo".

Con ese resultado, Hamilton aumentó su ventaja en la cima del mundial de pilotos a 69 puntos a falta de seis carreras para el final, lo que le deja con el séptimo título encarrilado.

Si lo confirma, Hamilton igualará otro de los récords de Schumacher y se convertiría en el mejor piloto de todos los tiempos... según las estadísticas.

Cuando se le preguntó cómo se sentía al reescribir los libros de historia con sus logros en la pista, Hamilton dijo que era un concepto difícil de comprender por completo.

"Creo que es realmente difícil reescribir la historia de repente, esa es una idea muy difícil", analizó Hamilton.

“Solo puedo hablar de mi experiencia. Es realmente difícil calcular la importancia que tiene, ser consciente del significado".

“Por supuesto que he visto, y sigo viendo, a otras personas a las que llamo leyendas en otros deportes que están persiguiendo récords y títulos históricos, récords que otras grandes leyendas lograron en el pasado".

“Es diferente verlo desde afuera que estar dentro".

“Pero lo que puedo decir es que todavía no he terminado. Sigo sintiendo que puedo mejorar. Estoy pilotando a un nivel realmente bueno".

