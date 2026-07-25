Sanciones a Hamilton y Antonelli cambia la parrilla de salida del GP de Hungría de F1 2026

Lewis Hamilton recibió una penalización de tres puestos en la parrilla de salida del Gran Premio de Hungría por obstruir a Oscar Piastri durante la clasificación del sábado en el circuito de Hungaroring.

El piloto de Ferrari había clasificado segundo, pero ahora deberá arrancar quinto el domingo en la 11° ronda de la temporada.

Quienes avanzan un puesto en el orden de largada ante esta decisión son: Charles Leclerc, Kimi Antonelli y Piastri.

La explicación de los comisarios para sancionar a Hamilton:

"Los Comisarios escucharon al piloto del auto 44 (Lewis Hamilton), al piloto del auto 81 (Oscar Piastri), a los representantes de los equipos y revisaron el video, la telemetría, la radio del equipo y la evidencia de las cámaras a bordo.

"Al aproximarse a la Curva 1, el auto 44 circulaba a una velocidad significativamente reducida sobre la línea de carrera mientras el auto 81 se aproximaba en vuelta rápida.

"El piloto del auto 44 explicó que acababa de completar una vuelta rápida y que no recibió el mensaje de radio del equipo referente a la proximidad del auto 81 sino hasta que este último ya estaba muy cerca. Declaró además que, debido a la posición de su auto en la pista, el auto 81 no era visible en sus espejos.

"El auto 81, que venía en vuelta rápida, se vio obligado a realizar una maniobra evasiva abriéndose en la trazada y viéndose forzado a abortar la vuelta.

"Tras examinar la evidencia disponible, los Comisarios determinaron que el auto 44 obstaculizó innecesariamente al auto 81 durante la calificación.

"De conformidad con el Reglamento de F1 de la FIA y las directrices de penalización establecidas para este tipo de infracciones en la Calificación, los Comisarios imponen una penalización de tres puestos en la parrilla al piloto del auto 44"

La sanción a Antonelli

Horas después la sanción también cayó sobre Andrea Kimi Antonelli por no haber respetado las banderas amarillas que salieron luego del trompo de Max Verstappen.

La explicación de los comisarios para sancionar a Antonelli:

Los Comisarios escucharon al piloto del auto 12 (Kimi Antonelli), al representante del equipo, al Director de Carrera de F1 de la FIA y al Director Deportivo del Departamento de Monoplazas de la FIA, y revisaron los datos del sistema de posicionamiento/mariscales, video, tiempos, telemetría y la evidencia de las cámaras a bordo.

El piloto del auto 12 declaró que al ver la bandera amarilla y el panel luminoso, levantó el acelerador antes que en su vuelta rápida anterior. Esto fue verificado por la telemetría. Sin embargo, la reducción de velocidad ocurrió durante un periodo muy corto y, de hecho, la velocidad del auto al pasar por la escena del incidente que involucraba al auto 3 fue ligeramente mayor que la de su vuelta rápida anterior.

El tiempo del minisector fue solo 0.03 segundos más lento que su mejor tiempo en ese minisector y, aunque al haber levantado el acelerador 16 metros antes su velocidad era 14 km/h menor al entrar en el sector de bandera amarilla, fue 3 km/h más rápido al pasar por el lugar del incidente debido a una menor aplicación de los frenos al entrar en la curva.

Los representantes de la FIA señalaron que la reducción de velocidad en el minisector fue inferior al 1%.

Los Comisarios consideraron que este incidente fue diferente a otros que no han resultado en acciones posteriores, ya que, a diferencia de esos casos, no hubo una diferencia significativa de velocidad a través del minisector en comparación con el tiempo más rápido previo del piloto bajo circunstancias similares.

La penalización recomendada según las directrices para esta infracción es la pérdida de 5 posiciones en la parrilla; sin embargo, como atenuante de la sanción, consideramos que el piloto sí realizó una reducción de velocidad, aunque, a nuestro criterio, fue insuficiente y no sostenida. Además, el piloto dispuso de tiempo y distancia limitados para reaccionar. Por lo tanto, se aplica una penalización menor.

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