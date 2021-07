La lucha con Verstappen "revitaliza" el amor de Hamilton por la F1

Mercedes anunció el pasado sábado que Hamilton había firmado un nuevo contrato de dos años, certificando que permanecerá con el equipo hasta, al menos, el final de la temporada 2023.

El futuro a largo plazo de Hamilton en la F1 había sido objeto de especulaciones después de que en febrero firmara una extensión de solo un año con el equipo para cubrir la temporada 2021.

Pero el piloto británico siempre dejó claro que su futuro más allá de este año no dependería de ningún éxito en la pista, ya que iba en busca de su octavo título mundial, el récord absoluto.

Hamilton se está enfrentando esta temporada a su reto más duro por un título de F1 en más de cinco temporadas en la batalla contra Verstappen, que lidera la clasificación de pilotos con 32 puntos tras ganar las tres últimas carreras.

En declaraciones tras el anuncio de su nuevo contrato, Hamilton explicó lo mucho que está disfrutando de la lucha contra Red Bull y Verstappen, y cómo su pasión por seguir compitiendo no ha decaído en absoluto.

"Al principio de esta temporada, cuando los coches estaban tan cerca en rendimiento, más o menos iguales, entonces fue realmente uno de los momentos más emocionantes que he tenido desde hace tiempo, el poder tener esta batalla por Red Bull", dijo Hamilton.

"Sinceramente, esperaba que continuara así durante el resto del año, pero como han visto, han dado un gran salto adelante".

"Siempre estamos en lugares diferentes en nuestras vidas, y es importante que nos tomemos tiempo para analizarlo. Es importante que hagamos lo que es correcto para nosotros en términos de salud y bienestar mental".

"Siempre es un buen momento para intentar reflexionar y ver qué es lo que viene después. Me encontré al despertarme pensando en las carreras. Así que quería seguir compitiendo. Y ahora que tenemos esta batalla tan reñida, sí, me ha acercado al equipo, me ha acercado a los ingenieros. Me está haciendo profundizar, y eso me encanta".

"Creo que ha revitalizado el amor que tengo por este deporte y el amor por lo que hago".

Hamilton ha sido la voz principal de la F1 en el reciente impulso de la categoría para mejorar la diversidad y la inclusión, y sigue muy comprometido con sus responsables sobre los planes de futuro para ayudar a más personas de contextos subrepresentados a entrar en la industria.

Hamilton dijo que sigue deseando "ayudar a la categoría a evolucionar y ser tan grande como pueda", y también rindió homenaje a Mercedes por el apoyo que le estaba dando para promulgar un cambio duradero.

"Es increíble ver lo que Mercedes está haciendo, el apoyo que me han dado durante este periodo con BLM [Black Lives Matter], con el hecho de que todo el coche sea negro por segundo año consecutivo, por impulsar realmente un entorno más diverso e inclusivo", dijo Hamilton.

"Es increíble, las conversaciones que hemos tenido. Es una parte nueva y sorprendente del viaje que hemos iniciado. Sin duda, hace varios años, solo podría haber soñado con estar en esta posición. Estoy emocionado por lo que puede llegar".