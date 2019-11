Hamilton revela los secretos de su éxito

Lo que hace antes de las carreras 1 / 6 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images "Esto probablemente es diferente para todos, y lo que yo hago ahora es diferente de lo que hacía cuando debuté en la F1 y también cuando estaba en karting. Pero ha sido un proceso de aprendizaje". "Ahora hago estiramientos, y ese estiramiento es muy importante, especialmente según envejeces lo notas más. El estiramiento es súper, súper clave. También mantener tu ritmo cardíaco bajo con algo de respiración. No hago ejercicios de respiración, pero me concentro en mi respiración, asegurándome de estar muy centrado". "Pero también trato de recordarme todo lo que tengo por delante. Saber cómo es la vuelta, haber estudiado la configuración que cambiaré durante las vueltas o por ejemplo por estrategia. Ese proceso es muy, muy importante para mí personalmente. Significa que puedo cerrar mi libro y seguir con mi trabajo". "Pero en última instancia, se trata de estar relajado. Y también debes recordar disfrutar y no estresarte mucho por querer hacer demasiado. Trato de no estresarme, solo quiero hacer el mejor trabajo posible. Por lo general, cuanto más fluido y relajado estás, mejor sale todo".

En lo que se centra cuando está compitiendo 2 / 6 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images "A lo largo de los años he profundizado más y más en el aspecto técnico. Por lo tanto, en términos de estilo de conducción, cada año tengo que ajustar mi estilo de pilotaje debido al neumático que tenemos". "Algunas veces tienes un auto con sobreviraje y otras veces con subviraje. Por ejemplo, este año hemos tenido mucho más subviraje y hemos estado tratando de trabajar en el equilibrio porque la pista está cambiando constantemente en la F1". "Cuando buscas la mejor vuelta, los puntos de frenado son muy, muy clave. Desde la frenada hasta el vértice de la curva es donde se logra la mayor parte del tiempo de una vuelta. Pero también hay que ver la vuelta en su conjunto y descubrir dónde es mejor a veces sacrificar la entrada en curva para ganar en la salida". "Por supuesto, quieres utilizar todo el ancho de la pista, y mantener la velocidad ideal suele ser bastante clave en algunos puntos. Pero hay diferentes estilos de pilotaje que se tiene que aplicar a diferentes curvas. Así que lo que intentas es descubrir cuál es el tuyo que mejor va". "Durante los entrenamientos libres generalmente busco eso. Presiono más, presiono menos, quito un poco de velocidad, juego bastante con el equilibrio de los frenos y el freno del motor. Son ese tipo de cosas: frenar, bajar la marcha antes, bajarla más tarde. Luego están esas diferentes cosas para ajustar el equilibrio del monoplaza. No siempre es lo más fácil de planificar, porque el auto se mueve de diferentes maneras".

Cambiar continuamente la configuración 3 / 6 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images "Eso es probablemente lo más difícil. Es extraño porque yo miro a muchos otros pilotos, y todos los pilotos de F1 miramos las vueltas on board de los demás en los años anteriores". "Muchos de mis rivales no pasan mucho tiempo haciendo cambios en los ajustes. Creo que Ferrari tiene un botón en la parte trasera del volante, pero yo cambio mucho". "En cada curva hay una limitación de lo que puedes hacer. Si vas a alta velocidad tienes mucha carga aerodinámica en algunas de las curvas, por lo que sufres más patinaje cuando el equilibrio de los frenos es mayor en la parte delantera. O en algunas curvas tienes más en la parte trasera. Hay que pasarse toda la vuelta jugando con el balance de frenos y el freno motor. En cada curva cambia, subes o bajas el equilibrio". "Yo estoy constantemente tratando de explorar. Debes ser capaz de concentrarte en trazar perfectamente los vértices, encontrar los puntos de frenado exacto y ajustar todas esas cosas requiere mucho tiempo de práctica. Tienes que tener ancho de banda adicional en tu concentración para poder hacer eso y lograr que sea perfecto".

La posible distracción al hablar por radio 4 / 6 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images "En una vuelta de clasificación, solo puedes hablar en un par de puntos del circuito donde estás menos ocupado. Es decir, en rectas largas puedes conectar rápidamente la radio y hablar. Pero no me gusta que me hablen en medio de una curva o en una sección donde tienes que estar muy concentrado". "Al igual que cualquier otro, si empiezan a hablar conmigo y estoy frenando en una curva, es una verdadera distracción. A veces pierdo dos décimas, o medio segundo, y es bastante frustrante. Así que tenemos que ser muy claros sobre la comunicación con el ingeniero".

Adaptarse a lo que el equipo quiere que haga durante la carrera 5 / 6 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images "El sábado por la noche leo muchos documentos. Obviamente ya has pasado la clasificación, así que centras tu atención en el día siguiente. El domingo nos exponen una gran selección de estrategias, y cuando me las dicen, constantemente cuestiono todo lo que sugieren: veamos cuánto podemos hacer durar los neumáticos, o lo poco que durará un compuesto, cuándo tenemos que hacer la parada sin perder tiempo, etc. Hago muchas preguntas en esos momentos". "Si nos fijamos en la carrera de Silverstone este año, me pidieron que hiciera dos paradas, pero yo creí que podía hacer una sola. Me quedé fuera y salió bien". "Creo en que en la última carrera, en Brasil, dimos al menos cinco vueltas más de lo que pensábamos en un principio. Iba hacia nuestra primera parada, que debió ser en la vuelta 18 más o menos, pensando que no llegaría con gomas a ese punto". "Me dijeron, creo que unas cinco vueltas antes, que tenía que reducir, apretar un poco menos en las curvas de alta velocidad, en particular con los neumáticos delanteros, porque son los que estaban degradándose. Ahí tenía que cambiar un poco". "Cuando se trata de ahorrar combustible, eso es relativamente fácil. Me parece una técnica fácil. Pero obviamente creo que he mejorado con los años. Antes solían mostrar en la tele cuánto combustible gastabas y yo siempre consumía menos". "Solía ​​entender eso para comprender qué tan grande era el impacto en cada curva. Si usas una marcha alta, en lugar de la tercera pones la cuarta, pero aún así logras una buena salida, ¿qué diferencia supone eso?" "Miro todas estas cosas para ahorrar, además de no usar una marcha más corta y de usar menos energía en la frenada, todas esas cosas. Creo que es algo muy profundo. Y a podría ser a veces demasiado profundo, pero así es como lo hago".