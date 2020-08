Hamilton y el reto mental ante las medidas por COVID-19 en la F1

La ausencia de Sergio Pérez de las dos carreras en Silverstone después de dar positivo tras un viaje a México, ha servido como recordatorio para todos los pilotos del impacto que el COVID-19 puede tener en sus carreras deportivas.

Tradicionalmente, Lewis Hamilton ha mezclado su enfoque en las competencias con intereses externos en el mundo de la música y la moda, lo que genera viajes extensos, a menudo a los Estados Unidos, en los espacios libres entre las carreras europeas.

Sin embargo, la apretada agenda de 2020 que comenzó con seis carreras en siete fines de semana, lo han obligado a vivir en una "burbuja", con contacto muy limitado con personas fuera de su círculo íntimo.

Así, durante los últimos dos meses en que la Fórmula 1 ha tenido actividad, una casa rodante en las sedes de las competencias, donde convive con su entrenadora Angela Cullen, se ha convertido en su hogar.

Hamilton admite que no ha sido fácil cambiar su rutina habitual, pero era necesario para mantener el enfoque en la pelea por el título ante las circunstancias especiales del calendario.

Cuando Motorsport.com le preguntó como equilibraba sus aspiraciones al campeonato y se mantenía protegido del virus, él respondió: “Pienso que es un gran desafío, pero todos estamos en el mismo barco”.

“A menudo, el camino de un piloto de F1 que está luchando por el título suele ser solitario".

“Esa sensación se magnifica este año porque, obviamente, tengo que limitar a las personas que están en la burbuja, y por supuesto, los movimientos”.

“En el pasado solía viajar, porque era algo que encontraba positivo”, expresó el británico quien calificó como un reto encontrar el balance entre estar con sus amigos y mantener las medidas de precaución para reducir el riesgo de un contagio.

“Pero este año, implementar esas otras cosas que ayudan a mantener el equilibrio para poder estar con amigos, es mucho, mucho más difícil de poner en práctica”.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

“Es difícil y no logro reunir las palabras, pero creo que todos lo están haciendo del mismo modo. En lo personal es un verdadero reto y una prueba mental. No sé cómo es para ustedes, tal vez estás viendo a tus familias y esas cosas, pero yo no puedo”.

“Yo estoy concentrado y tan motivado como siempre, porque esto es un maratón, no una carrera sprint”.

“Sé que al final del año podré disfrutar un poco más, cuando nada esté particularmente en riesgo. Entonces espero poder estar con mi familia”.

El jefe del equipo de Mercedes, Toto Wolff, sugirió que el reciente enfoque de Hamilton en promover la diversidad y la campaña Black Lives Matter le había proporcionado una motivación.

"Cuando lucha contra la adversidad es cuando Hamilton ha estado en su mejor momento”, expresó el directivo austriaco.

"Creo que el movimiento Black Lives Matter está cerca de su corazón, y eso le ayuda en términos de motivación”:

"Siempre he dicho que estoy impresionado en su forma de desarrollarse”.

"Cada temporada, es mejor en términos de su personalidad y como piloto, y eso es realmente inspirador a la mitad de sus 30 años, porque nos muestra como se desarrolla en términos de personalidad y como, a la vez, eleva su juego, pero también el efecto de sus intereses fuera del automovilismo y como lo hacen más fuerte”.

GALERÍA: Los récords que Schumacher aún tiene sobre Hamilton

Galería Lista Mayor número de campeonatos mundiales: 7 1 / 16 Foto de: Ferrari Media Center Michael Schumacher logró siete campeonatos del mundo. Los primeros dos los consiguió con Benetton en las temporadas 1994 y 1995. Después vino una racha de cinco títulos con Ferrari de 2002 a 2004. Campeonatos de Lewis Hamilton: 6 2 / 16 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton solo tardó un año después de su debut para obtener su primer título mundial en 2008 con McLaren, tras una definición cardiaca en el Gran Premio de Brasil donde le arrebató el campeonato a Felipe Massa. Su último campeonato lo obtuvo en 2019 con Mercedes, con quienes ha logrado cinco títulos. Mayor número de campeonatos mundiales consecutivos: 5 3 / 16 Foto de: Ferrari Media Center La última era dorada de Ferrari se vivió con Michael Schumacher entre 2000 y 2004. El teutón logró cinco campeonatos consecutivos gracias a la escuadra que formó con Jean Todt y Ross Brawn. El Kaiser peleó aún por el título en 2006 en la última temporada con los de Maranello. Campeonatos consecutivos de Lewis Hamilton: 3 4 / 16 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton podría tener cinco campeonatos consecutivos con Mercedes de no haber sido por el título que perdió ante su compañero Nico Rosberg en 2016. El inglés se impuso en 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019. Mayor número de victorias en la F1: 91 5 / 16 Foto de: Ferrari Media Center El primer triunfo de Schumacher llegó en el Gran Premio de Bélgica de 1992 manejando para el equipo Benetton, en una temporada en la que terminó en tercero del campeonato. Su último ascenso a lo más alto del podio se dio en el Gran Premio de China en 2006, justo en una campaña en la que apenas sumó siete victorias peleando el título ante Fernando Alonso y Renault. Victorias de Lewis Hamilton: 88 6 / 16 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Esta es una de las marcas que Hamilton podría romper este mismo. Su promedio en los años de dominio con Mercedes habla de 10 victorias por campaña, y ahora le faltan tres para igualar al Kaiser. El primer ascenso a la gloria para el inglés llegó en el Gran Premio de Canadá con 2007 siendo parte de McLaren. Mayor número de victorias en una temporada: 13 en 2014 7 / 16 Foto de: Shell Motorsport El último campeonato de Michael Schumacher llegó en una temporada donde su principal rival fue su propio coequipero Rubens Barrichello. El alemán logró 13 victorias, iniciando con cinco consecutivas en Australia, Malasia, Bahrein, San Marino y España. Después tuvo otra racha en el GP de Europa, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Hungría. La cereza del pastel se dio en Japón. Mayor número de victorias en una temporada para Hamilton: 11 8 / 16 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Hamilton ha conseguido 11 victorias por temporada en tres ocasiones, en todas ellas logró el título. La primera vez fue en 2014, la segunda en 2018 y la última en 2019. En todas ella su porcentaje de efectividad contra el número de carreras disputadas no sobrepasó el 57 por ciento, mientras que Schumacher consiguió un 72 % de efectividad al ganar en 13 de 18 competencias en 2004. Mayor número de vueltas lideradas en la F1: 5,111 9 / 16 Foto de: Ferrari Media Center Este es un departamento donde, al menos por ahora, parece que habrá pocos cambios entre los 10 primeros. La cifra de Schumacher es 625 giros más alta que la de Hamilton, quien con una actuación perfecta en 2020 podría superar. Vueltas lideradas por Lewis Hamilton: 4,486 10 / 16 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Detrás de Hamilton, quien se encuentra en la tercera posición con más vueltas lideradas es Sebastian Vettel, quien suma 3,495 giros, superando a Ayrton Senna y Alain Prost. Mayor número de vueltas rápidas: 77 11 / 16 Foto de: Ercole Colombo Michael Schumacher consiguió esta cifra en 306 arranques, lo que significa un promedio de efectividad del 25.16 por ciento. En su momento dejó atrás nombres como el de Alain Prost (41) y Nigel Mansell (30). Vueltas rápidas de Lewis Hamilton: 49 12 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton ha logrado esta cifra en 256 salidas, lo que significa un promedio de 18.80 de respuesta respecto a la cantidad de carreras largadas. Detrás de él, con solo una de diferencia, se encuentra Kimi Raikkonen. Mayor número de Hat Trick de todos los tiempos (Pole Position, Vuelta Rápida y Victoria): 22 13 / 16 Foto de: LAT Images Michael Schumacher logró esta cifra luego de 307 arranques, y su efectividad en este departamento es del 7.14 por ciento. Su número es el doble de las obtenidas por Jim Clark, y un poco más del triple que lo realizado por Ayrton Senna (7). Número de hat tricks de Hamilton: 16 14 / 16 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Hamilton es el piloto en activo con más de estos tripletes con 16 en su haber. Le siguen Sebastian Vettel con 8, Kimi Raikkonen con 2 y Valtteri Bottas con 1. Mayor número de carreras con un mismo constructor: 181 con Ferrari 15 / 16 Foto de: Ferrari Media Center No hay duda de que la mejor era de Schumacher fue con Ferrari, y con ellos escribió la mayor parte de su historia. Su relación fue tan exitosa que sumó 72 victorias. Carreras de Lewis Hamilton con Mercedes: 146 16 / 16 Foto de: XPB Images Lewis Hamilton ya acumula 67 victorias con las flechas plateadas, y es hasta ahora el más exitoso con un equipo oficial de la firma alemana.

Related video