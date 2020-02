Hamilton sin prisa por renovar con Mercedes

El mercado de transferencias sigue siendo incierto para la temporada 2021, pero a pesar de los rumores, la prórroga de Lewis Hamilton en Mercedes parece ser una mera formalidad, aunque sus planes a largo plazo desempeñarán un papel en las negociaciones.

El director del equipo, Toto Wolff, ya ha explicado que no atormentó a su piloto con el tema durante el invierno para que pudiera disfrutar de sus vacaciones, y Hamilton confirma que "no lo ha pensado demasiado" y que el tema se abordará a su debido tiempo.

"No tengo ninguna prisa", confió el seis veces campeón del mundo, que comienza su octava temporada con Mercedes. "Creo que tenemos los mismos objetivos; en unos meses estoy seguro de que lo discutiremos. Sé que Toto quiere hacerlo, pero ahora mismo la prioridad es obviamente asegurarse de que estamos preparados para la temporada. Esto se está intensificando, y queremos empezar con el pie derecho”.

“Así que no es algo en lo que me esté atascando en esta etapa. Creo que el equipo siempre ha sido muy, muy claro sobre nuestros planes, nos mantenemos informados. No perdemos la cabeza imaginando conversaciones que tendrían lugar con otros equipos".

Hamilton nunca deja de recordarnos cuánto prospera en un equipo que le permite vivir la vida que quiere, desde su pasión por la moda hasta su activismo por la causa animal, entre otros.

"Soy muy afortunado en este equipo. La gente siempre habla de la libertad y de todo lo demás como si fuera algo malo. Y eso no es todo. Mercedes me permite ser quien quiero ser en lugar de restringirme y pedirme que me comporte de cierta manera, que me exprese de cierta manera o que me vista de cierta manera, lo que creo que se ve a menudo en otros lugares. Es genial", dijo el hombre que tuvo que cortarse el pelo muy corto para su debut en la Fórmula 1 con McLaren en 2007.

"Existían muchas interrogantes sobre lo que hago, y todo el mundo ha visto los resultados que he tenido en los últimos años. Seguir demostrando que es alentador me ayuda a estar más motivado, me ayuda a ser un mejor piloto de lo que pensaba que podía ser”.

“A medida que vaya entrando en más detalles, intentaré comprender cuál es mi plan para los próximos cinco o diez años y qué impacto tendrán en el futuro las decisiones que tome ahora. Eso me permitirá poner algunas cosas en su lugar para poder pasar a otras cosas cuando cuelgue el casco".