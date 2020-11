Wolff: las charlas con Hamilton pueden esperar al final de la temporada

Hamilton consiguió su séptimo campeonato de Fórmula 1 con una victoria sensacional en el Gran Premio de Turquía del domingo, sellando el título a falta de tres carreras.

El inglés finaliza contrato a finales de año, pero se espera que permanezca con Mercedes, con las dos partes adoptando un enfoque relajado para iniciar las conversaciones sobre la renovación.

El jefe de Mercedes F1, Toto Wolff, no quiso poner un plazo para el acuerdo y anuncio de un nuevo contrato, asegurando que es posible que esperen hasta después de las tres últimas carreras en Bahréin y Abu Dhabi.

"Creo que es más que probable que estemos hablando de finales de año", dijo Wolff. "No es que no encontremos tiempo para nosotros, pero no quiero presionarnos y decir que antes de Bahréin o antes de Abu Dhabi anunciaremos un nuevo contrato".

"No hay ninguna presión. Cuando esté hecho, estará hecho".

Hamilton y Wolff dijeron previamente que querían esperar hasta que el campeonato estuviera resuelto antes de abrir las negociaciones sobre el contrato.

El piloto británico dijo tras su victoria que era "algo en lo que tenemos que entrar", pero quería que las conversaciones sobre un nuevo contrato fueran "normales y no algo forzado".

"Siempre pienso, a lo largo del año que tengo un trabajo que hacer, que tengo un contrato en marcha, que no siento que deba añadir presión", dijo Hamilton.

"Quería dejarlo a un lado y esperar hasta que el trabajo estuviera hecho. Así que, probablemente durante estas próximas semanas –tenemos tres semanas en Oriente Medio– sea el momento, pero todavía tengo tres carreras por delante que quiero ganar".

"No está hecho, pero lo haremos, estoy seguro".

Hamilton sorprendió a todos después de ganar el GP de Emilia Romagna en Imola hace dos semanas, cuando dijo que no había "garantías" de que estuviera en la parrilla el próximo año.

Pero Wolff expresó su confianza después de la carrera en Turquía de que Hamilton y Mercedes todavía están motivados para trabajar juntos y seguir haciendo historia.

"Le encantan las carreras y la competición, al igual que al equipo y a mí", dijo Wolff. "Creo que si no tuviéramos la competición contra el cronómetro, la vida no sería tan divertida".

"Así que nos veo yendo a por más el próximo año, tal vez teniendo otro gran año, y luego afrontaremos ese tremendo cambio de regulación desafiante para 2022. Seguiremos por un tiempo".

