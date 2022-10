Hamilton reclama a la F1 por no salvar a la W Series

La W Series, compuesta exclusivamente por mujeres y cuyo objetivo es crear una vía para que las mujeres compitan en la F1, iba a celebrar su penúltima ronda del año este fin de semana en Texas, en el marco del Gran Premio de Estados Unidos.

Sin embargo, a principios de este mes, el campeonato anunció que se había visto obligado a suspender sus eventos en Japón, Estados Unidos y el final de la temporada en México debido a la falta de fondos.

Esto se produjo después de que un acuerdo contratado con un inversor estadounidense se derrumbara y obligara a la serie a centrarse en la recaudación de fondos para 2023, mientras Jamie Chadwick se coronaba campeón por tercera vez consecutiva. Aunque no se ha hecho pública la cantidad de dinero necesaria para terminar la campaña, la agencia gubernamental británica Companies House muestra unas cuentas para 2021 con un pasivo neto de 7,5 millones de libras.

En declaraciones previas al GP de Estados Unidos, Hamilton dijo que la F1 ha tenido que ayudar "al 100%" a que la W Series continúen.

"100%. Así es. Especialmente la W Series".

"No se ha prestado suficiente atención a las mujeres en el deporte durante toda la vida de la Fórmula 1. Ahora no se hace suficiente hincapié en ello. No se está magnificando lo suficiente el gran trabajo que se está haciendo allí".

"No hay suficiente representación en todos los ámbitos de nuestra industria. No hay realmente una vía para que esas jóvenes y sorprendentes pilotos lleguen a la Fórmula 1."

"Hay gente que dice: 'Nunca vamos a ver a una mujer en la F1'. Esa no es una buena narrativa para poner en marcha. Así que creo que tenemos que hacer más".

Jamie Chadwick leads Abbi Pulling, Fabienne Wohlwend en la W Series Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

La F1 ha disfrutado de un aumento masivo de ingresos bajo su propietario estadounidense Liberty Media, que tomó el control de la serie en 2017.

Este éxito comercial ha sido liderado por el éxito de Netflix Drive to Survive y una oleada de audiencias televisivas globales.

Teniendo en cuenta ese aumento de capital, Hamilton dijo que "no es mucho" para que la F1 haya intervenga para financiar la W Series en lo que queda de temporada.

El piloto de Mercedes continuó: "Con la organización, con la Fórmula 1 y Liberty haciéndolo tan bien, no era mucho para ellos poder ayudar en ese espacio.

"Tenemos que hacer más para animar a las mujeres jóvenes".

Hamilton aludió a la iniciativa Accelerate 25 del equipo Mercedes, que se lanzó en 2020 como un programa de cinco años para aumentar la diversidad y la inclusión en Mercedes.

Añadió: "El trabajo que estoy tratando de hacer con Mercedes, por ejemplo, tratando de insertar 8.000 chicas jóvenes en el deporte".

"Todos los equipos deberían hacer eso".

