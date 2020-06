Racismo: los pilotos responden al mensaje de Hamilton

Lewis Hamilton alzó la voz y generó revuelo el domingo, cuando insinuó que la F1 era racista al no condenar la muerte de George Floyd en Estados Unidos, fallecido por la brutalidad policial a la que fue sometido.

El de Mercedes protestó contra el silencio de la 'industria' a la que pertenece, y su mensaje caló en algunos compañeros de parrilla, que rápidamente reaccionaron en redes sociales.

El compatriota de Hamilton, Lando Norris, tiene un mensaje en la bio de su canal de Twitch que dice "Firma las peticiones BLM #BLACKLIVESMATTER".

El piloto de McLaren además publicó en Twitter lo siguiente: "Tengo fans y seguidores. Apoyo y amor. Y tengo poder a través de esto para liderar e inspirar a muchos. Pero también defendemos lo que es correcto. Esta vez te pido que hagas algo y actúes. Haz clic en el enlace y marca la diferencia... http://blacklivesmatters.carrd.co/#".

Tras el mensaje de Hamilton, otros como Charles Leclerc también publicaron varios post en Twitter: "Para ser completamente sincero, me sentía fuera de lugar e incómodo compartiendo mis pensamientos en las redes sociales sobre toda la situación y por eso no me he expresado antes. Y estaba completamente equivocado".

"Todavía me cuesta encontrar las palabras para describir la atrocidad de algunos vídeos que he visto en Internet. El racismo se debe combatir con acciones, no con silencio. Participa activamente, involucra y anima a otros a difundir la conciencia. Es nuestra responsabilidad denunciar la injusticia. No te quedes callado. Yo me planto".

Sergio Pérez compartió el hashtag comentando un video en el que se ve a un policía estadounidense protestando contra el racismo.

Y además, el debutante en Williams Nicholas Latifi, había sido el primero en reaccionar a la acusación de Hamilton compartiendo una foto que pide justicia para George Floyd.

Carlos Sainz, en la mañana del lunes, también quiso mostrar su respeto, aunque no mencionó el hashtag.

"Estos problemas que vemos hoy en día, en 2020, nos hacen pensar que hemos retrocedido en el tiempo sin importar el sufrimiento y las lágrimas de nuestros antepasados. Es una locura pensar lo que todavía está pasando, todos tenemos la misma sangre...", comenzó el español.

El futuro piloto de Ferrari condena el racismo y la injusticia, y defiende que la F1 es una categoría global y multirracial: "Respecto a nuestro entorno, somos un deporte global con trabajadores y aficionados de todo el mundo, de diversos orígenes, religiones, colores de piel y condiciones. Trabajamos juntos en gran armonía para entretener a todo el mundo y difundir un mensaje de deportividad y unidad"

"Condeno absolutamente todo tipo de racismo y todo tipo de injusticia. La diversidad nos empuja hacia adelante, la aceptamos. Esperemos que algún día todos lo hagan", concluyó.

Luego llegó el turno de George Russell, el otro hombre de Williams: "Todos tenemos una voz para defender lo que es correcto, y hasta ahora no sabía cómo usar la mía en esta situación", publicó.

"Haciendo eco de las palabras de Charles Leclerc, me sentía fuera de lugar compartiendo mis pensamientos en público sobre estas atrocidades", continuó.

"Me cuesta comprender lo que estoy viendo en las noticias y en las redes sociales en este momento, y sinceramente todavía no encuentro las palabras para expresar lo que me hace sentir. Pero no importa lo incómodo que sea hablar, el silencio no logra nada".

“Es hora de que todos nos unamos y expulsemos el racismo de nuestras sociedades para siempre. Usa tu voz, difunde la conciencia lo más que puedas. Todos somos responsables de poner fin a la injusticia".

El último en escribir hasta el momento es Daniel Ricciardo, que acompañó una foto de Instagram con estas palabras: "Ver las noticias de los últimos días me ha entristecido, lo que le ocurrió a George Floyd y lo que sigue sucediendo en la sociedad actual es una vergüenza. Ahora más que nunca necesitamos estar juntos, unidos. El racismo es tóxico y debe abordarse no con violencia o silencio, sino con unidad y acción. Necesitamos ponernos de pie, necesitamos ser uno. Seamos mejores personas. Estamos en 2020. Las vidas negras importan".