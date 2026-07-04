Hamilton destaca un problema en la unidad de potencia en la clasificación en Silverstone

Si, por un lado, en el box se ve la amplia sonrisa de Charles Leclerc, animado por haber recuperado las sensaciones tras el cambio de configuración, en el otro extremo del garaje de Ferrari se percibe un ligero atisbo de decepción por parte de Lewis Hamilton al no haber podido recuperar en la clasificación de hoy las mismas sensaciones que ayer le habían permitido, en cambio, lograr la pole position.

A menudo hemos visto cómo la clasificación puede cambiar de un día para otro, debido a la evolución del circuito y a las condiciones cambiantes, pero a bordo de su SF-26, hoy el británico no ha parecido marcar la misma diferencia que el viernes, hasta tal punto que la diferencia con respecto a Andrea Kimi Antonelli se ha ampliado a más de tres décimas debido a un molesto subviraje.

Es cierto que el italiano ha completado hoy un último sector fabuloso y que Mercedes ha modificado algo en cuanto a la distribución de la energía, pero Hamilton no ha conseguido ganar esas décimas en las curvas y en las frenadas que ayer resultaron fundamentales, sobre todo en Copse y Stowe, donde el SF-26 se había mostrado claramente superior.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Esa ventaja sobre la competencia se ha reducido hoy y el Mercedes ha vuelto a ponerse en cabeza, pero no es el único factor clave. Hamilton ha vuelto a marcar la diferencia en la frenada antes de la última chicane, donde ayer ganaba tanto a los pilotos de la Estrella como a su compañero de equipo, pero hoy Leclerc ha sido capaz de ponerse a su altura, encontrando así parte de esas décimas necesarias para ponerse en cabeza en la clasificación.

"Hoy, sencillamente, no éramos tan rápidos. Hemos hecho un par de ajustes en el coche, pero nada importante, cambios realmente mínimos; sin embargo, no me sentía tan cómodo como ayer", explicó el británico tras la clasificación.

Más allá de las sensaciones, Hamilton también tuvo un problema con el despliegue de los neumáticos, que cree que le costó algo en términos de tiempo por vuelta. De hecho, en el segundo intento antes de Stowe fue unos 5 km/h más lento que en su vuelta anterior, perdiendo aproximadamente una décima respecto a su propio tiempo.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

"Mis dos vueltas fueron bastante buenas, la verdad, pero tuve un gran problema con el despliegue. Había un problema con el despliegue, básicamente, y perdí allí unas tres décimas en la recta trasera. Luego se solucionó hacia el final. En general, sin embargo, en esta sesión de clasificación me ha costado más con el coche, con mucho más subviraje. Pero, aun así, estoy contento de estar aquí".

Hamilton también se refirió a las dificultades a la hora de entrar en la curva 3, donde, en realidad, hoy han sufrido casi todos, porque el viento soplaba en dirección favorable desde atrás y esto resta algo de carga y estabilidad en la fase de frenada, motivo por el cual el comportamiento no siempre era fácil de predecir.

Evidentemente, ayer el hecho de que Ferrari lograra identificar de inmediato cuál era la mejor estrategia en cuanto a la gestión de la energía surtió efecto, lo que permitió «compensar» en cierta medida las limitaciones del coche. Hoy Mercedes ha cambiado un poco de rumbo, pero en carrera, donde la FIA había puesto a disposición más energía, la marca de la estrella ha logrado, de todos modos, imponerse.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Hamilton es muy consciente de que Ferrari debe mejorar en cuanto a la potencia del motor de combustión, y tampoco Frederic Vasseur lo ha ocultado, pero conseguir el segundo y el tercer puesto en un circuito como este, donde el motor es fundamental, pero donde también el chasis y la velocidad en determinadas curvas pueden marcar la diferencia, es una señal positiva que confirma al Cavallino que sabe en qué debe trabajar para seguir creciendo.

"En cualquier circuito, cuando vas a todo gas y la potencia decae mientras el piloto de delante se aleja, es obvio que resulta frustrante. Pero sabemos que esa es nuestra situación y seguimos trabajando. No obstante, sigue siendo un gran resultado para el equipo haber conseguido un segundo y un tercer puesto, y esperamos poder ejercer un poco de presión mañana", añadió Lewis, aunque no ocultó que será difícil superar a los Mercedes.

"No lo hemos conseguido esta mañana, así que no creo que cambie mucho. Y él hoy [Kimi] ha ido más rápido, mucho más rápido de lo que lo hice yo ayer. Así que no ha cambiado nada entre esta mañana y hoy, y no cambiará nada entre hoy y mañana. Haremos todo lo posible por mantenernos por delante de él, pero al final, si él hace una vuelta limpia, será inalcanzable".