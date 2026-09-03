Hamilton pone presión a sus rivales antes de Monza: "Lo tenemos todo para ganar"

Ser piloto de Ferrari en Monza tiene un significado único: es una forma completamente diferente de vivir el fin de semana del Gran Premio de Italia, y es algo que Lewis Hamilton ya pudo comprobar el año pasado, en su primer fin de semana con el equipo de Maranello. Sin embargo, en comparación con el año pasado, el Cavallino llega con un monoplaza más competitivo y sólido, aunque no es ningún secreto que le faltan caballos en el motor.

Por eso, precisamente en Monza se estrenará una nueva especificación de la unidad de potencia que debería reducir la diferencia con respecto a los mejores fabricantes de motores, aunque está claro que no será suficiente para acortar toda la distancia. No obstante, se trata de un paso adelante importante, también de cara a la próxima temporada, ya que permitirá probar algunas ideas en pista y recabar datos.

Es lógico, no obstante, que la esperanza sea que esta actualización resulte ser un aliado ya en este final de temporada, sobre todo teniendo en cuenta que Mercedes aún tiene que presentar su último y sustancial paquete de novedades técnicas en Malasia. Ferrari, evidentemente, sigue trabajando y, como Lewis Hamilton ya ha repetido en otras ocasiones, está orgulloso del trabajo realizado en Maranello.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Ferrari

"Cada pequeño paso ayuda. Y creo que, hasta este momento de la temporada, siempre hemos perdido algo [en las rectas]: incluso en la última carrera, en un circuito tan corto, perdíamos cuatro décimas por vuelta durante la carrera. Es un déficit enorme, que hemos arrastrado durante todo el año hasta ahora", explica Hamilton en vísperas del GP de Italia.

Frederic Vasseur también lo comentó en una entrevista con Motorsport.com: en Ferrari era necesario asumir riesgos, apostar por el desarrollo y por las ideas innovadoras, porque a menudo es precisamente de esa imaginación de donde surgen las soluciones más interesantes. Y eso es de lo que se enorgullecen los dos pilotos, porque este año en Maranello han surgido soluciones que luego han adoptado muchos equipos rivales, lo que confirma la calidad de las ideas en materia de aerodinámica.

Lo que Hamilton ha querido destacar, sobre todo, es el entusiasmo que se respira en el equipo en comparación con el año pasado, cuando, claramente, los problemas del SF-25 habían minado la progresión a lo largo de la temporada, sin contar que las limitaciones en el desarrollo, en parte relacionadas también con el presupuesto, habían reducido las posibilidades de dar un giro al campeonato.

Lewis Hamilton, de Ferrari, con su nuevo F40 Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Por lo tanto, es comprensible que Hamilton vea a una Ferrari diferente a la del pasado y que, desde su punto de vista, ahora también tenga un rumbo que seguir: "Lo que puedo decir es que estoy muy, muy orgulloso porque, cuando vuelvo a la fábrica y veo lo duro que está trabajando todo el mundo, los veo concentrados, motivados. Hay un entusiasmo diferente".

"Este año percibo una actitud diferente respecto al anterior. El año pasado tenía la sensación de que no había una dirección clara, una especie de estrella polar. Estábamos dando lo máximo posible, pero sin saber exactamente hacia dónde apuntar", añadió el británico.

"Ahora, en cambio, tenemos una estrella polar; sabemos cuál es el objetivo por el que debemos trabajar. Y creo que han hecho un trabajo extraordinario al mantenerse unidos y lograr obtener resultados. Esto supone un paso adelante. No es toda la diferencia la que tenemos que recortar, pero sabíamos que sería así. Ver cómo cada fin de semana llegan pequeñas mejoras que se incorporan al coche es emocionante, porque demuestra que estamos avanzando. Y sigo creyendo que tenemos lo que hace falta para ganar".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Eric Le Galliot

Al llegar procedente de otro equipo, está claro que Hamilton ha aportado su experiencia y, como también ha explicado Vasseur, venir de un entorno diferente ha dado un impulso al equipo porque, al igual que cuando llega un ingeniero de otro equipo, ha aportado ideas diferentes.

"Creo que, por mi parte, he impulsado muchos cambios en el coche, cambios que el año pasado no pudimos hacer: en primer lugar, por el límite del tope presupuestario; en segundo lugar, porque eran cosas que el equipo siempre había hecho de una determinada manera y la pregunta era: "¿Por qué deberíamos cambiarlo?", añadió Hamilton cuando se le preguntó cómo había contribuido a marcar un nuevo rumbo para Ferrari.

"Así que hizo falta mucha convicción para conseguir algunos de estos cambios. Y algunos eran caros y requirieron un proceso más largo. Trabajé en el simulador y pedí que se diseñaran para el simulador, y las probé en él el año pasado. Luego las incorporaron como opciones en el coche que utilizamos cada fin de semana".