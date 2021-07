Hamilton: es prematuro la vuelta masiva del público a las gradas

El Gran Premio de Austria, la carrera más reciente de la Fórmula 1, tuvo lleno de aficionados en el Red Bull Ring, con una auténtica marea naranja de apoyo a Max Verstappen, el ganador y actual líder del campeonato.

Allí le preguntaron a Hamilton antes de la carrera qué le parecía ver las gradas así, y el inglés, desde el camión con el que los pilotos recorren la pista saludando a las multitudes, no se cortó: "Me sorprende que están todos sin mascarilla...".

Ahora, la Fórmula 1 se dirige al Gran Premio de Gran Bretaña, donde se espera lleno y, como en Austria, veremos imágenes muy parecidas a la normalidad previa a la pandemia.

Para hablar de ello Hamilton es una voz muy autorizada, además de como heptacampeón del mundo, como piloto local que cuenta con el apoyo de una amplia mayoría de la afición que asistirá a la carrera de Silverstone. Cuando se le preguntó qué le parecía, no ocultó que por una parte le gusta, pero se mostró sensato a la hora de valorar las multitudes.

"No lograría explicar lo emocionado que estoy por volver a ver al público británico, porque es el mejor público de toda la temporada", comenzó.

"El año pasado no vinieron, así que es genial poder verlos y sentir la energía que aportan a un fin de semana de gran premio".

Pero... "por supuesto que veo las noticias y me entero de los casos que están aumentando en el Reino Unido. Así que, por ese lado, me preocupo por la gente, obviamente. No quiero convertirlo en algo negativo, me emociona ver a tanta gente y la parte egoísta de mí quiere ver a toda la gente allí".

"Pero por la mañana pongo las noticias y las he estado viendo estos días, y sé que los índices de casos en el Reino Unido han aumentado porque la gente se está soltando un poco, y no todo el mundo está vacunado".

Fans Photo by: Erik Junius

"Me preocupa la gente. He leído que la vacunación es buena, que hay menos gente hospitalizada. Pero no sé. Me parece un poco prematuro", continuó el de Mercedes.

Wimbledon, cuya final se disputa este fin de semana, tiene aforo completo en la pista central, y en Wembley ya hemos visto a multitudes celebrar los éxitos (sin distanciamiento social ni mascarillas) de su selección, que está en la Final de la Eurocopa de fútbol y se enfrentará a Italia el domingo.

Un caso que choca con el de Japón, que esta semana anunció que los Juegos Olímpicos de Tokio serán a puerta cerrada, el mismo día que el país reportaba 2.180 casos de coronavirus (en una población de 132 millones de habitantes). A su vez, Londres mantendrá a 60.000 espectadores en la Final de la Euro, pese a que Reino Unido ese mismo día tuvo 32.000 positivos (en una población de 66 millones de habitantes).

"No es mi decisión. La gente irá allí, espero que aprendamos algo de ello, y espero que la gente se mantenga a salvo, que se ponga las mascarillas. Animaría a todo el mundo a eso, a seguir lavándose las manos, a seguir llevando mascarillas, especialmente entre esas grandes multitudes".

Los asistentes al GP de Gran Bretaña, eso sí, tendrán que tener el certificado de vacunación o haber pasado una prueba (y dado negativo) 48 horas antes de entrar al circuito.

"Como he dicho, es estupendo que hayamos vuelto a tener gente en las últimas carreras, y no he escuchado nada de brotes. Pero me gusta pecar de precavido, y aumentar poco a poco, en lugar de ir al máximo de repente", concluyó Hamilton.

