Hamilton carga de nuevo contra pilotos que no se arrodilaron

Nada contenta a Lewis Hamilton, que carrera a carrera protesta por cómo se llevan a cabo las reivindicaciones antirracistas en la F1. En la primera carrera, en un acto organizado por la categoría, 16 pilotos se arrodillaron, mientras que en la dos siguientes citas tocó improvisar ante un programa menos estructurado.

Para el GP de Gran Bretaña, Hamilton pidió que la Fórmula 1 se involucrara más, y la FIA respondió dando 10 minutos extra antes de la carrera para la protesta. Allí, como en las anteriores, quienes no se arrodillaron se mantuvieron de pie con una camiseta con el lema 'Fin al racismo', y a quienes habituales no plantan la rodilla en el suelo se unió esta vez Kevin Magnussen.

Como otras veces, Hamilton volvió a cuestionar a los pilotos que no siguieron su ejemplo, y esta vez cargó de manera indirecta contra Carlos Sainz y Daniil Kvyat, mencionando sus nacionalidades.

"Creo que la Fórmula 1 hizo un trabajo mucho mejor después de mucha discusión y muchas conversaciones la semana pasada sobre cómo podíamos unirnos y hacerlo mejor. Creo que esta vez, como podéis ver, fue mucho más profesional", explicó Hamilton sobre el acto en Silverstone.

"No sé... no voy a decir mi opinión sobre si todos deben o no arrodillarse, pero si miras a los demás deportes, hay gente que ve baloncesto o fútbol y hay equipos españoles, equipos italianos y equipos de todo el mundo, sin importar la nacionalidad o raza, y todos lo hacen unidos".

"Hay jugadores de Rusia, jugadores de España... así que creo que es un trabajo en progreso, pero cuando la razón de no hacerlo es cómo crees que se percibiría en tu país, todo lo que tienes que hacer es mirar los demás deportes porque ellos lo están haciendo, así que espero que poco a poco podamos sumarnos cada vez más y más unidos".

Carlos Sainz ya se expresó en contra del racismo y defiende su libertad a protestar de la manera que considere necesaria, como Kvyat.

Hamilton alabó a los pilotos que siguen su camino: "Estoy muy orgulloso de todos los pilotos que llevan las camisetas contra el racismo y creo que hay una progresión en esto".

Respecto a Magnussen, no se explica por qué el de Haas decidió cambiar: "No sé por qué Magnussen no lo hizo en esta ocasión. No he hablado con él, pero creo que trataremos de mejorar la comprensión mutua y creo que lo más importante es que los pilotos continúen respetándose los unos a los otros".

"Tal vez deba haber más conversaciones. Sé que la Fórmula 1 no ha hablado con ninguno de los pilotos y probablemente nadie más les ha hablado individualmente".

Pese a su presión en las declaraciones, Hamilton defiende que él no quiere obligar a nadie: "Estoy feliz con los pilotos y los respeto, y estaré encantado de sentarme a hablar con quien quiera. No es algo que vaya a imponer a nadie, solo quiero ayudar al deporte y estoy tratando de educarme mejor y si puedo tener un impacto positivo en el conocimiento de otros pilotos, entonces estaré feliz por ello".

Por último, el discurso de Hamilton ganó en intensidad para pedir que todos juntos sigan remando juntos en la defensa de la diversidad racial: "No importa de dónde seas, tu origen o religión, es genial ver a personas de diferentes etnias luchando juntas y pidiendo igualdad y es algo con lo que tenemos que seguir porque de lo contrario se desvanecerá".

"Todos o algunos de nosotros tenemos tenemos hijos y una familia, y sus hijos merecen los mismos derechos en el futuro que los niños con los que van a la escuela. Estamos luchando para tratar de alcanzar igualdad, y que las personas sean plenamente conscientes de que no es aceptable ser racista o discriminar a otros".