Hamilton: lo de Pérez-Verstappen fue como un show de las Kardashian

Aunque Red Bull ha dominado la temporada 2022 de la Fórmula 1, el equipo también ha estado en el centro del huracán con un gran drama debido a que el equipo fue sancionado por sobrepasar el límite de gastos en la campaña 2021, pero además por la tensión entre Max Verstappen y Sergio Pérez al final de la temporada luego de que no se obedecieron las órdenes de equipo por parte del neerlandés.

Al comentar la situación de sus rivales, Lewis Hamilton cree que hay mucho material para la serie de Netflix Drive to Survive, que se ha vuelto tan importante en el crecimiento de la F1.

"Siento que hay un show de las Kardashian dentro del equipo [Red Bull]", dijo Hamilton.

"Es bastante gracioso, algunas de las cosas que he escuchado en los últimos días han sido muy divertidas. Estoy seguro de que todo va a estar en Netflix, va a ser genial".

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Erik Junius

Por otro lado, Hamilton se refirió al apoyo que recibió por parte de los aficionados tras el final de la temporada 2021, cuando perdió el título ante Verstappen en una polémica definición y se llegó a rumorear que el británico podría retirarse de la Fórmula 1 por lo sucedido, aunque eligió seguir y no tuvo un año fácil con Mercedes

"No tenía ni idea de lo que iba a pasar después [de Abu Dhabi 2021]", dijo Hamilton.

"Para ser sincero, el apoyo que he tenido a lo largo de 2022 me ha mantenido en pie durante todo el año, con el reto de volver, querer luchar pero no poder hacerlo”.

"Así que este año ha sido un año en el que he podido abrirme un poco más y ha sido una experiencia realmente buena. Estoy muy agradecido por ello".

