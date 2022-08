Hamilton: "Nunca me gustó que me digan qué hacer"

La figura de Lewis Hamilton siempre ha sido muy criticada desde incluso antes de su llegada a la Fórmula 1, y es que su condición de único piloto con ascendencia afroamericana (su padre es de Granada, un pequeño país insular americano) le ha marcado en el deporte. El británico aterrizó en el Gran Circo en la temporada 2007 de la mano de McLaren, con quienes estuvo ligado desde una temprana edad gracias a sus logros en categoría inferiores, pero el camino no fue fácil.

Tras conquistar siete campeonatos mundiales y convertirse en el más laureado de la historia, el inglés hace un repaso a lo que ha sido su vida y las influencias que le han hecho ser quien es. En una entrevista con la revista de moda, política y cultura que se lanzará en septiembre, Vanity Fair, Hamilton reveló que hasta sus tatuajes fueron motivo de crítica en la Fórmula 1.

"No sentí que fuera bienvenido, no noté que me aceptaran. Dios sabe cuántos de estos pilotos dicen, 'esto no es lo que es un piloto de Fórmula 1', así no es como te comportas", dijo el de Mercedes. "¿Tatuajes? ¡No! ¡Un piloto de Fórmula 1 no tiene tatuajes! Un piloto de Fórmula 1 no tiene personalidad... ¡ni piercings!".

Esas palabras son solo una demostración de la lucha que ha tenido que llevar a cabo Lewis Hamilton en su trayectoria, aunque en este caso no tenía razón, ya que el reglamento indicaba que nadie podía subirse al monoplaza con joyas y piercings. En el inicio de la temporada 2022, la FIA lanzó un aviso a los miembros de la parrilla para que no pilotaran con estos elementos, y el inglés se dio por aludido.

"Soy el único que tiene joyas, de verdad", dijo, antes de desvelar que intentó provocar a la federación internacional paseando por el paddock sin quitarse los piercings. "Me puse todo lo que pude, dije que no podía quitarme al menos dos de ellos, y que uno no podía decir dónde estaba, pero era mentira".

"Desde que era un niño, las reglas, nunca me ha gustado que me digan lo que hacer", aseguró. "Cuando estaba en la escuela, era disléxico y estaba como en un infierno, era uno de los pocos niños negros que estaba en las peores clases y nunca me dieron la oportunidad de progresar o incluso ayudarme".

"Los maestros me decían que 'nunca sería nada'. Recuerdo estar detrás del cobertizo, llorando y creyendo eso por una fracción de segundo", contó Hamilton sobre ese fatídico episodio de su infancia. "Era lo más desmotivador de escuchar, especialmente cuando los ves haciendo todo lo contrario, pero no guardo rencor a esa gente".

Muestra de su personalidad y del recuerdo de esa etapa de su vida, cuando cruzó la línea de meta del Gran Premio de Turquía de 2020 para convertirse en heptacampeón del mundo de Fórmula 1, dijo una frase motivadora por radio.

"Esto es para todos los niños que sueñan lo imposible", afirmó el inglés tras celebrar el éxito, que explicó por qué lo expresó. "Fue por esas experiencias pasadas, todas las dudas que tuve que superar. Fue una de las cosas más emotivas de mi vida, por eso lo dije".

"Siempre tenía, en el fondo de mi mente, personas diciéndome que 'nunca vas a poder lograr eso... No hay manera de que vayas a hacer esto'", continuó Lewis Hamilton, que en su niñez veía al automovilismo como una vía de escape para la realidad que debía soportar.

"Es como tener un superpoder", aseguró. "No podía ser Superman, pero esa era como tu capa. Cuando subía al coche, me ponía un casco y no me veían diferente, no puedes ver mi color de piel, solo me ves como un piloto, y pude hacer cosas que otros no pudieron hacer, no importaba lo mayores que fueran los otros niños, aún podía vencerlos".

Uno de los momentos clave en la carrera de Lewis Hamilton fue la decisión de marcharse de McLaren para ir a Mercedes, una escudería que no era la fuerza dominante en la Fórmula 1, pero que se convirtió en un rodillo a partir del inicio de la era híbrida en 2014.

Antes de firmar con los alemanes, el que se convertiría una leyenda en Brackley, avisó de las condiciones que deberían aceptar: "Esto es lo que soy, estas son las cosas que me gusta hacer. Nunca intentes controlarme, voy a darlo todo por esto, y voy a ayudarte a ganar campeonatos. Te voy a demostrar que ser diferente no es malo para tu marca".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!