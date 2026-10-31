Entrevista

Fórmula 1 GP de México

Hamilton no cree en las ventajas del turbo: "Los demás son mejores que nosotros en recta"

Lewis Hamilton se vio obligado a detener el coche a mitad de los Libres 2 en México por un problema, pero se mostró satisfecho con el equilibrio encontrado. En su opinión, Ferrari podrá tener algo que decir en la clasificación, pero el turbo no es un factor para los SF-26.

Giacomo Rauli

Publicado: 31 oct 2026, 1:30

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

En una situación negativa, la jornada fue, aun así, positiva. Lewis Hamilton terminó el viernes en Ciudad de México con la preocupación por la avería que lo frenó en la segunda sesión de entrenamientos libres, pero, como se ha dicho, también quiso quedarse con los factores positivos de una jornada que, en conjunto, sonrió a Ferrari.

El 11.º puesto en los FP2 no afectó a la moral de Lewis, porque los cambios realizados en su SF-26, la puesta a punto y el equilibrio parecieron ir todos en la dirección correcta de cara a la clasificación y la carrera. En cuanto a la avería que lo frenó esta tarde, Hamilton no dio ninguna indicación en particular.

"No sé qué le pasó al coche. Me dijeron que me detuviera. Había notado una especie de problema. Hasta ese momento, sin embargo, las sensaciones eran realmente muy buenas. El coche iba muy bien. Creo que hicimos un buen trabajo".

"Hicimos buenos cambios en la puesta a punto. El coche estaba en buenas condiciones. Mi moto era competitiva".

"También durante mi vuelta, sin embargo, perdíamos potencia en algunos puntos. Creo que ya había perdido tres décimas antes, y luego perdí otras seis".

"No quiero restar importancia al hecho de que este fin de semana tenemos un buen coche. Es una pena haber perdido la sesión".

En la jornada de ayer hubo pilotos rivales que señalaron a Ferrari como potencial protagonista y favorita del fin de semana en el Hermanos Rodriguez por las dimensiones más pequeñas del turbo que equipa las unidades de potencia de Maranello.

Hoy Hamilton no se anduvo con rodeos para acallar esas voces, dejando claro que también en la pista centroamericana los Rojos persiguen a las referencias de la temporada, es decir, Mercedes y Red Bull.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Daniel Cardenas / Anadolu via Getty Images

"En realidad no estoy muy de acuerdo con lo del turbo. Si miras las velocidades de Mercedes y Red Bull, siguen siendo más rápidos que nosotros al final de las rectas, tal como ocurre en cada carrera".

"El turbo no marca ninguna diferencia. Ellos siguen teniendo mucho más empuje al final de las rectas. Creo que todavía estamos perdiendo unas buenas dos o tres décimas".

"Pero el coche se comporta bien. Nuestro monoplaza funciona bastante bien, al menos en lo que respecta al sistema".

En cuanto a las expectativas de cara a la clasificación y la carrera, Hamilton no quiso mojarse. Sin embargo, parece difícil pensar que los SF-26 no puedan estar en la lucha al menos por la pole y las primeras filas.

Más de la F1 :

"Creo que tenemos un buen coche. No quisiera aventurarme demasiado, pero obviamente Charles estará ahí en los segundos entrenamientos libres".

"No sé cómo irá la clasificación. Los demás parecen capaces de dar un paso más adelante. Pero, obviamente, tengo la sensación de que podríamos estar lo suficientemente cerca como para luchar con ellos".

"No sé cómo se comportará el coche. En cuanto a mis vueltas, no pude completarlas. Así que solo puedo tomar nota de cómo se comportaron los demás e intentar entender dónde tenemos que intervenir. Por ejemplo, en los ajustes y en la frenada. Es una decisión difícil de tomar".

"Creo que el coche tiene el potencial para ser competitivo en clasificación. Pero, una vez más, como he dicho, no sé qué hacen los demás durante la clasificación. Todos parecen capaces de dar un paso más adelante. No sabría decir. Esperemos poder encontrar un poco más de rendimiento mañana".

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Lo que aprendimos de los entrenamientos del viernes en el GP de México 2026

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Giacomo Rauli





Mercedes y las primeras señales positivas de las novedades, pero Wolff destaca que Antonelli es la diferencia



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 d



Mercedes y las primeras señales positivas de las novedades, pero Wolff destaca que Antonelli es la diferencia





Honda prepara dos evoluciones del motor 2027 de Aston Martin: Melbourne y la octava carrera



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 d



Honda prepara dos evoluciones del motor 2027 de Aston Martin: Melbourne y la octava carrera





La estrategia para el GP de Estados Unidos 2026: una parada con blando y medio



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



5 d



La estrategia para el GP de Estados Unidos 2026: una parada con blando y medio

More from

Lewis Hamilton





Hamilton mira a 2027: Ferrari innova, pero necesita más motor



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



7 h



Hamilton mira a 2027: Ferrari innova, pero necesita más motor





Los errores que le costaron a Hamilton un podio en el GP de Estados Unidos de F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 d



Los errores que le costaron a Hamilton un podio en el GP de Estados Unidos de F1 2026





Ferrari ve en la altitud de México una opción real para volver a ganar en el 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



3 d



Ferrari ve en la altitud de México una opción real para volver a ganar en el 2026

More from

Ferrari





Leclerc domina el viernes del GP de México de F1 con Colapinto y Checo Pérez fuera del top 15



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



2 h



Leclerc domina el viernes del GP de México de F1 con Colapinto y Checo Pérez fuera del top 15





George Russell predice una "ventaja" clave de Ferrari en el GP de México de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



12 h



George Russell predice una "ventaja" clave de Ferrari en el GP de México de F1





Ferrari encuentra aspectos positivos en Austin, aunque se le "escapó algo" el sábado



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 d



Ferrari encuentra aspectos positivos en Austin, aunque se le "escapó algo" el sábado

Últimas noticias





Hamilton no cree en las ventajas del turbo: "Los demás son mejores que nosotros en recta"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



Hamilton no cree en las ventajas del turbo: "Los demás son mejores que nosotros en recta"





Lo que aprendimos de los entrenamientos del viernes en el GP de México 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



13 min



Lo que aprendimos de los entrenamientos del viernes en el GP de México 2026





La cruda advertencia de Max Verstappen a Liam Lawson por el choque en la FP2 del GP de México



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



1 h



La cruda advertencia de Max Verstappen a Liam Lawson por el choque en la FP2 del GP de México





Franco Colapinto explica por qué su viernes en México no estuvo "tan mal"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



1 h



Franco Colapinto explica por qué su viernes en México no estuvo "tan mal"

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete