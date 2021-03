Hamilton no cree que negociaciones sobre contrato lo distraigan

El contrato anterior de Lewis Hamilton con Mercedes expiró después de la temporada 2020, lo que generó mucho interés en los medios sobre su futuro en la Fórmula 1 durante todo el año.

Tras lograr su séptimo mundial, Hamilton llegó al invierno sin firmar ningún nuevo acuerdo, lo que avivó aún más el fuego a pesar de las señales de que las dos partes estaban comprometidas a seguir juntas.

Hamilton y Mercedes no renovaron hasta principios de febrero, solo cinco semanas antes del inicio de los test de pretemporada en Bahrein, y lo hicieron solo por un año.

Sin embargo, el contrato a corto plazo de Hamilton significa que podría volver a repetirse la situación de 2020, y pronto su futuro volverá a ser tema de conversación en cada fin de semana de carrera.

Cuando se le preguntó si teme que le distraiga que se hable todo el rato de su futuro y de la posible renovación, Hamilton respondió que no cree que aumente la presión.

"El tiempo dirá, supongo. No es como si fuera nuevo en esto", dijo Hamilton.

"Creo que ya he estado antes en esta posición en la que me han hecho la pregunta durante bastante tiempo. No me siento presionado en ese sentido".

"Obviamente, sigo teniendo una gran fe y siempre apuesto por mí mismo en cuanto a que sé lo que se necesita para rendir".

A pesar de haber firmado un contrato de solo un año, los lazos "extraordinarios" de Hamilton con Mercedes se fortalecieron aún más fuera de la pista con la creación de una fundación benéfica conjunta para apoyar una mayor diversidad e inclusión en el automovilismo, una causa en la que Hamilton está profundamente involucrado.

"Creo que tengo una relación extraordinaria con Mercedes, que es increíblemente profunda, y creo que hay más que carreras que probablemente terminaremos haciendo juntos", añadió.

"Como ya se ha visto visto, con esta fundación, hay muchas cosas maravillosas que haremos para avanzar".

"De eso hablaremos constantemente durante todo el año, estoy seguro. ¿Y si es aquí donde quiero continuar, si este es el camino que quiero seguir? Llegará la respuesta, estoy seguro".

"Estoy completamente involucrado en esta temporada y en rendir. Sigo amando lo que hago. En general, estoy en una posición afortunada en la que no tengo que firmar por varios años. Así que elegí firmar un contrato de un solo año para poder ver cómo va la temporada".

