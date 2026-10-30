Entrevista

Fórmula 1 GP de México

Hamilton mira a 2027: Ferrari innova, pero necesita más motor

Lewis elogia el trabajo de desarrollo de Ferrari y la competitividad del chasis, pero identifica en la power unit el principal límite del SF-26. Las últimas cinco carreras serán un banco de pruebas de cara a 2027, sin perder de vista el segundo puesto en Constructores.

Roberto Chinchero

Publicado: 30 oct 2026, 18:11

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Ferrari mira a 2027 y parte de una base que Lewis Hamilton considera sólida, pero con un límite muy preciso que superar. En vísperas del Gran Premio de México, el siete veces campeón del mundo hizo balance del trabajo realizado por la Scuderia a lo largo de la temporada, señalando la unidad de potencia como el área en la que será necesario dar el salto de calidad más importante. Un análisis que llega después del convincente fin de semana de Austin, donde el SF-26 confirmó los progresos ya mostrados en Singapur, devolviendo al equipo de Maranello a competir en las posiciones de cabeza.

Hamilton no ocultó su satisfacción por el camino recorrido por Ferrari, pero sus palabras aclararon sobre todo cuál es el objetivo que está guiando el trabajo en las últimas cinco carreras del campeonato. Más que perseguir una posición en la clasificación de Pilotos, Lewis quiere contribuir a definir el monoplaza con el que afrontará la próxima temporada.

“Estoy utilizando estas últimas cinco carreras como un banco de pruebas para el coche del próximo año" - explicó Hamilton - "paso mucho tiempo hablando con nuestro responsable de aerodinámica y debatiendo sobre la dinámica del vehículo, tratando de entender dónde podemos mejorar este coche y cómo podemos conservar los aspectos positivos del chasis, que este año ha sido excelente. Tenemos que lograr dar otro paso adelante sin perder las cualidades que ya tenemos”.

Hamilton considera el chasis de Ferrari una base competitiva sobre la que construir el proyecto futuro. El juicio sobre la unidad de potencia, en cambio, es más severo. “Tenemos que asegurarnos de tener la configuración de frenos adecuada para el próximo año y de que el motor pueda competir con los de los rivales, porque al final es la única área en la que diría que hemos estado faltos este año. Tenemos una fiabilidad excelente, pero si hubiéramos logrado igualar a los demás en las rectas, habríamos podido luchar un escalón más arriba. Es algo que podría suceder el próximo año, y es por lo que estamos trabajando”.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lewis aprueba las actualizaciones

El balance técnico de Hamilton no se limita, sin embargo, a los aspectos por mejorar. El siete veces campeón del mundo expresó palabras de gran aprecio por el trabajo realizado en Maranello durante la temporada, deteniéndose en particular en la capacidad del equipo para introducir actualizaciones eficaces.

También el paquete llevado a Austin, aparentemente muy consistente por el número de componentes implicados, fue en realidad el resultado de un programa distribuido en varias citas. “La actualización parecía muy importante, porque incluía bastantes componentes y había habido un gran trabajo para realizarla" - explicó - "en realidad no era una actualización enorme, sino un paquete introducido a lo largo de un par de carreras, llevando los distintos elementos en cuanto estaban listos. Las sensaciones fueron buenas”.

Hamilton amplió después el discurso a toda la temporada, subrayando un cambio que considera especialmente positivo respecto a 2025. “Estoy realmente orgulloso del equipo por haber seguido empujando durante todo el año. Hemos introducido innovaciones que no teníamos el año pasado. Creo que hemos estado entre los líderes en innovación respecto a los demás equipos. Pienso, por ejemplo, en el alerón trasero y en la solución del escape que ahora todos han adoptado”.

Más allá de los ejemplos concretos citados por Lewis, el dato que el piloto considera más alentador es la eficacia del trabajo de desarrollo. “Hemos seguido introduciendo componentes con gran eficiencia. Todo lo que se ha llevado a la pista, y en lo que el equipo ha trabajado duro, ha añadido rendimiento. Es exactamente lo que quieres ver”.

Un reconocimiento importante al trabajo de la estructura técnica de Ferrari, sobre todo en una temporada en la que el desarrollo de los monoplazas ha requerido equilibrar las necesidades inmediatas con la preparación del campeonato siguiente. El objetivo, según Hamilton, será mantener esta capacidad de innovación, mejorando aún más la eficiencia de los procesos.

“Tenemos que asegurarnos de conservar esta energía y esta determinación también para el próximo año. Podemos llegar a ser aún más eficientes y analizaremos todas las áreas en las que será posible hacerlo mejor”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

México, un desafío particular para confirmar Austin

Antes de concentrarse definitivamente en 2027, Ferrari aún tiene cinco Grandes Premios por afrontar. El primero es el de México, una cita que presenta características técnicas muy diferentes respecto a Austin. La altitud del Autódromo Hermanos Rodríguez, situado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, reduce sensiblemente la densidad del aire y modifica el comportamiento aerodinámico de los monoplazas. Los equipos utilizarán configuraciones de alta carga, pero tendrán que enfrentarse a condiciones de refrigeración y de funcionamiento de los neumáticos claramente particulares.

Hamilton no se mojó sobre las posibilidades de Ferrari, aunque reconoció que las características del circuito podrían adaptarse al SF-26. “Alguien acaba de decirme que esta pista debería ser favorable para nuestro coche, pero realmente no tengo ni idea" - admitió - "aquí todos utilizarán la máxima carga aerodinámica. Será una experiencia inusual, porque tendremos un nivel de carga muy distinto al que tenemos en otros circuitos”.

La gestión de los neumáticos será uno de los aspectos determinantes, pero Hamilton también mira con interés los efectos de la altitud sobre la velocidad punta, precisamente uno de los puntos débiles identificados en Ferrari. “Creo que nuestro coche debería comportarse bien aquí, siempre que logremos llevar los neumáticos a la ventana correcta de funcionamiento. Y con la altitud elevada espero que la velocidad en las rectas no se vea penalizada tanto como ocurre en otros circuitos al nivel del mar, donde la resistencia aerodinámica es significativa”.

La reducida densidad del aire podría, por tanto, contribuir a atenuar una de las dificultades encontradas por Ferrari durante la temporada, aunque el particular contexto mexicano representará un desafío común para todos los competidores.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

El segundo puesto de Constructores vale más que la clasificación de Pilotos

En las últimas cinco carreras Hamilton también tendrá la oportunidad de mejorar su propia posición en el Mundial de Pilotos, en una clasificación que ve a varios protagonistas separados por pocos puntos a espaldas del líder. Lewis, sin embargo, aclaró que su interés principal no es conquistar el segundo puesto individual, sino contribuir a consolidar la posición de Ferrari en la clasificación de Constructores.

“No diré que el segundo puesto en el Mundial de Pilotos no signifique nada, pero no es algo en lo que me concentre. Creo que ganar el campeonato es lo único que realmente nos interesa a todos. Mi único objetivo es asegurarnos el segundo puesto en el Mundial de Constructores, porque pienso que el equipo se lo merece”. Un resultado que Hamilton considera importante también por el significado que tendría dentro de la Scuderia. “Sería un enorme paso adelante respecto al año pasado y algo sobre lo que podríamos construir para la próxima temporada”.

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