Hamilton: Mercedes "aún está lejos" de Ferrari y Red Bull en F1 2022

Lewis Hamilton luchó por avanzar en la parrilla luego de situarse en el puesto 15 para el arranque y avanzó hasta la sexta plaza a mitad de la competencia, pero un error de comunicación con su equipo le impidió entrar en boxes durante el periodo del coche de seguridad virtual, cuando se cerró el pitlane debido a que tanto el Alpine de Fernando Alonso como el McLaren de Daniel Ricciardo se detuvieron en la pista.

Una vez que Hamilton pudo entrar en boxes, regresó al circuito en la posición 12 y, con neumáticos medios frescos, fue capaz de remontar hasta la 10ª posición antes de tomar la bandera a cuadros.

Pero el siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1 dice que le faltó el ritmo necesario para progresar más.

A pesar de una serie de experimentos de puesta a punto durante el fin de semana del GP de Arabia Saudí, a los que se achaca su mal rendimiento en la clasificación en la que fue eliminado en la Q1, Hamilton admitió que Mercedes sigue sin tener el rendimiento del coche para luchar contra Ferrari y Red Bull tanto en términos de agarre como de velocidad punta.

"Ahora mismo no estamos luchando por el primer escalón, todavía estamos lejos de los que están por delante y tenemos mucho trabajo que hacer. Parece que estamos muy lejos", dijo Hamilton.

"Necesitamos más agarre y necesitamos más potencia”.

"El resultado final no ha sido muy bueno, pero la carrera ha ido muy bien, me he sentido relativamente bien con el neumático duro. He seguido el ritmo de George (Russell) y creo que he hecho unos tiempos y un ritmo decentes teniendo en cuenta lo viejos que eran los neumáticos duros y la estrategia del final”.

"No sé si fue la estrategia o el coche de seguridad virtual, pero perdimos mucho, así que debemos trabajar duro y seguir luchando porque es lo único que podemos hacer”.

George Russell, Mercedes W13, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Aunque Hamilton dijo que no sufrió con el porpoising durante el GP de Arabia Saudí, debido a que utilizó una configuración y una altura de pilotaje más adecuadas con su W13, todavía sentía que a Mercedes le faltaba velocidad absoluta al no poder alcanzar al Haas de Kevin Magnussen hacia el final de la carrera.

"Todavía nos falta velocidad", dijo. "No sé si se trata de un solo arreglo o de varias cosas, no sé cuánta carga aerodinámica tenemos en comparación con los demás, pero parece que es mucha la diferencia".

George Russell compartió la opinión de Hamilton sobre el progreso de Mercedes, después de superar a Esteban Ocon en la tercera vuelta por el quinto puesto antes de soportar una carrera solitaria detrás de los cuatro primeros.

"Creo que hemos maximizado el equilibrio, sólo sabemos lo que nos falta y eso es, en última instancia, carga aerodinámica”, dijo el nuevo piloto de Mercedes.

“Al empujar a fondo estaba realmente satisfecho con el rendimiento desde mi lado personal, realmente bien gestionado, hice todo lo posible para mantener el ritmo de los Red Bull, especialmente después del reinicio, hice todo lo posible para mantenerme dentro de la zona de DRS, pero en general estábamos detrás de ellos por un segundo”.

"Tenemos trabajo que hacer, así que tenemos que regresar y revisar los datos, pero todo el mundo sabe lo que tenemos que mejorar".