Hamilton: Mercedes "sigue siendo el equipo a batir" en el Gran Premio de Bélgica junto con McLaren

Lewis Hamilton ha pronosticado que Mercedes y McLaren causarán sensación en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, después de que Ferrari pareciera tener dificultades en los entrenamientos del viernes en Spa-Francorchamps.

Kimi Antonelli, de Mercedes, fue el más rápido ayer con un tiempo de 1m45,944s, por delante de Lando Norris, de McLaren, y Max Verstappen, de Red Bull, a dos décimas y medio segundo de distancia, respectivamente.

El Ferrari más rápido, pilotado por Hamilton, quedó a 0,747 s del Mercedes, y el siete veces campeón del mundo se mostró impresionado por sus dos antiguos equipos.

"Mercedes es siempre el equipo a batir, lo ha sido durante todo el año", reconoció Hamilton. "En un circuito con rectas largas como este, es lo que cabría esperar. Creo que van a ser muy fuertes.

"McLaren tiene buen aspecto. Parece que McLaren se desenvuelve muy bien en las curvas de alta velocidad, tanto en las de velocidad media como en las de alta".

De hecho, son precisamente en las curvas rápidas donde Ferrari está perdiendo terreno, según Hamilton, quien se refirió al segundo sector del circuito belga.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

"Creo que en la FP1 parecíamos un poco más fuertes de lo que esperábamos y luego, en la FP2, todo el mundo dio un salto adelante y dio un paso más", analizó. "Así que eso fue probablemente más realista. Y luego, el coche se comporta bien en general, pero nos falta un poco en el sector central, así que estamos intentando averiguar por qué".

Cuando se le preguntó si notaba alguna limitación del coche en ese sector, el británico respondió: "Parece que tiene que ver un poco con la carga aerodinámica; el equilibrio es bueno en general. Si se pudiera, se aplicaría más carga al coche, pero entonces se necesita velocidad en las rectas, así que esta noche lo analizaremos a fondo para averiguar cómo podemos mejorar en ese sector intermedio sin perder, esperemos, [velocidad punta]".

Independientemente de los comentarios de Hamilton, el director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, se mostró dispuesto a restar importancia a cualquier conclusión prematura que pudiera extraerse de los entrenamientos libres.

"Si echamos un vistazo a los últimos tres o cuatro viernes, no siempre son representativos de la clasificación", señaló el francés. "Creo que todos estamos utilizando modos diferentes, distintos niveles de combustible, etcétera. Ya veremos mañana por la tarde".

En los tres últimos fines de semana que no han sido de sprint, solo en una ocasión el equipo que lideró los entrenamientos del viernes acabó en la pole position.