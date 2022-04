Hamilton explica su mensaje a Mercedes al final del GP de Australia

En las últimas vueltas de la carrera de F1 en Melbourne, Hamilton estaba comenzando a acercarse a su compañero de equipo George Russell, que le había adelantado gracias a una parada durante un Safety Car en el momento oportuno.

Los dos pilotos de Mercedes no tenían presión por detrás, y parecía que se jugarían el podio entre ellos, con la duda de si el equipo les dejaría luchar o preferiría evitar riesgos y mantener las posiciones tal y como estaban.

Ahí, Hamilton abrió la radio y comentó a su ingeniero de carrera, Peter Bonnington: "Me han puesto en una posición realmente difícil".

Rápidamente muchos interpretaron el mensaje como una crítica al equipo porque Russell le había adelantado en las paradas, o incluso como una petición de permitirle al menos luchar. Pero Hamilton ha querido dejar claro que en realidad su mensaje no tenía nada que ver con los cambios de posición ni con la imposibilidad de adelantar a su compañero.

De hecho explicó que el comentario se refería a que tuvo que reducir el ritmo para rodar con aire libre por delante, porque su motor se estaba sobrecalentando mientras hacía vuelta tras vueltas detrás de su nuevo vecino de box.

"Básicamente, no pude competir por la posición, por el podio, porque el coche se estaba sobrecalentando", explicó. "Así que tuve que aflojar, reducir la velocidad, quedarme detrás".

Pese a terminar por detrás de Russell, que ahora es segundo en el mundial de pilotos, Hamilton consideró lo de Australia como un gran resultado para Mercedes, ya que mantiene que el viernes estaban a 1.2 segundos y pudieron ser tercero y cuarto el domingo.

Cuando se le pidió valorar lo que estaba haciendo el joven sustituto de Valtteri Bottas, Hamilton dijo: "Es increíble. Ha hecho un trabajo increíble. Hizo un trabajo increíble hoy, tuvo un gran ritmo. Ha estado muy sólido en estas tres primeras carreras. Y está trabajando, involucrándose mucho, haciendo un trabajo asombroso".

Por su parte, celebró haber sacado puntos de un periodo difícil, y haber mejorado respecto a un GP de Arabia Saudí en el que no había mostrado su mejor versión: "Si bien no hemos mejoramos el coche en esas tres carreras, creo que realmente hemos sacado el máximo de lo que podíamos en términos de puntos. Creo que, por mi parte, decepcioné al equipo en la última carrera y no sumé muchos puntos, pero salir de aquí con este resultado es genial".