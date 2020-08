Hamilton, mejor que Fangio, Senna y Schumacher, dice Walker

Hamilton, piloto del equipo Mercedes, está en camino de romper el récord de Schumacher de 91 victorias en grandes premios en un futuro próximo, habiendo logrado su triunfo número 87 en Silverstone el fin de semana pasado.

El seis veces campeón está a un título del récord de Schumacher de siete campeonatos de pilotos, y tiene una ventaja de 30 puntos en el certamen después de las cuatro primeras carreras de la campaña 2020.

El debate sobre quién es el mejor piloto de F1 de todos los tiempos se ha intensificado a medida que Hamilton se ha acercado a los récords de Schumacher, lo que ha dado lugar a comparaciones a lo largo de muchas épocas.

Hablando en el podcast del Gran Premio de Australia "In the Fast Lane", Walker, ex comentarista de F1 de la BBC, dijo que aunque era imposible definir a un gran piloto debido a las diferentes condiciones de cada tiempo, la forma limpia de competir de Hamilton lo hacía destacar por encima de pilotos como Senna, Schumacher y Juan Manuel Fangio.

"Fangio recibió muchas palizas, [como] Jim Clark, Sir Jackie Stewart - podría seguir - pero quién es el mejor realmente no lo sé", dijo Walker.

"Solía decir Fangio. Creo que tendré que decir muy pronto Lewis Hamilton".

"Si lo miras en términos de estadísticas, ya tiene más poles que Michael Schumacher. Tiene al menos tres años si no se hace daño o deja Mercedes por alguna razón o deciden parar".

"En cuyo caso, tiene al menos otros tres campeonatos por delante, por lo que estadísticamente se convertirá en el más grande".

"Pero también es, en mi opinión, y esto es muy polémico, mejor que Schumacher o Senna porque ambos, Schumacher y Senna, adoptaron en varios momentos de su carrera, tácticas de conducción muy discutibles".

"Como Schumacher parando deliberadamente en Mónaco para evitar que [Fernando Alonso] consiguiera la pole position, como Schumacher chocando con Villeneuve en Jerez en 1997, como Senna con [Alain] Prost en 1990 en Japón".

"Lewis Hamilton nunca ha hecho algo así. Siempre ha conducido tan limpio".

"Es un piloto extremadamente agradable y talentoso, y no creo que hayamos visto a nadie como él antes".

Walker no es la primera figura de la F1 que destaca el fair play de Hamilton al medirlo con otros grandes del deporte.

El director técnico de Mercedes, James Allison, elogió a Hamilton por su forma de correr "totalmente intachable" en la pista, mientras que su ex compañero de equipo Nico Rosberg dijo que el británico era un experto en correr duro sin llegar al extremo.

