Hamilton: con McLaren no habría ganado otro campeonato de Fórmula 1

Cuando Lewis Hamilton anunció su salida de McLaren para ir a Mercedes en la temporada 2013 de la Fórmula 1, muchos cuestionaron la decisión argumentando que tomaba un alto riesgo al dirigirse a un equipo que llevaba poco tiempo de regreso en la parrilla de la máxima categoría.

Pero mirando hacia atrás, el siete veces campeón cree que si no hubiera cambiado de equipo, no habría ganado otro título en la F1.

El cambio de Hamilton resultó ser la decisión correcta para el británico, acumulando innumerables victorias y títulos en los últimos ocho años, convirtiéndose en el piloto más exitoso de la historia de la F1.

En una entrevista con Crowdstrike, una empresa patrocinadora de Mercedes, Hamilton habló sobre el proceso de cambio de McLaren al equipo alemán. Según el siete veces campeón, debido al pasado victorioso de su primer equipo en la F1, no sintió que estuviera ayudando a construir un futuro ganador, y consideró que podía ayudar a Mercedes a encontrar el camino del éxito.

"He sido parte de McLaren desde que tenía 13 años. Eran como una familia para mí y me sentía seguro allí. Pero aunque McLaren tiene una historia maravillosa, con múltiples títulos, no sentía que estuviera ayudando a construir algo", explicó el piloto británico.

"El equipo ya era distinguido. La vitrina de trofeos era la más grande que había visto y quería ir a algún lugar donde pudiera ayudar, ser parte de la construcción de algo más grande".

"Cuando llegué al equipo (Mercedes), había pocos trofeos en el armario. El equipo estaba creciendo, estaba en construcción y yo quería ver si podía usar lo que había aprendido en los últimos años para ayudar en la creación de un equipo más exitoso”.

Mientras que en 2012 McLaren fue tercero en el mundial de constructores con 378 puntos frente a los 460 de Red Bull, Mercedes fue quinto, con solo 142. Muchos argumentaron con esos números que la decisión era arriesgada. Ese año, el equipo alemán había conseguido su primera victoria después de tres años de su regreso, cortesía de Nico Rosberg en el Gran Premio de China, mientras que McLaren había triunfado en siete ocasiones, cuatro veces para Hamilton y tres para Button.

Al año siguiente, las fuerzas comenzaron a revertirse. Mercedes saltó del quinto al subcampeonato, con tres victorias en esa campaña. Mientras tanto, McLaren cayó al quinto lugar, sin siquiera subir al podio en 2013. Sin saber qué pasaría en su primer año en Mercedes, Hamilton tuvo momentos de duda.

"Ciertamente tuve momentos en los que no sabía cuándo volvería a ganar. Tuve que analizar los aspectos positivos y negativos. Pero me acordé de Senna y en que si no corres riesgos en la vida, te quedas quieto”.

"Podría haberme quedado allí. Pero, mirando ahora, si me hubiera quedado, no habría ganado otro título. Seguiría siendo campeón de un solo título después de 14 años en la F1".

"Las cosas pasan por una razón u otra. Y estoy muy feliz de haber tomado esa decisión, de haber tomado un riesgo. Agradezco a personas como Niki (Lauda), que descanse en paz, Ross Brawn y Mercedes, por creer en mí".

