Hamilton se siente "más relajado que nunca" en el duelo con Verstappen

Lewis Hamilton llega al Gran Premio de Arabia Saudita de este fin de semana ocho puntos por detrás de Max Verstappen en el campeonato de pilotos, tras haber recortado la diferencia con las victorias consecutivas en Brasil y Qatar.

Mientras que Verstappen puede coronarse matemáticamente campeón del mundo el domingo en Yeda, Hamilton y Mercedes son considerados como los favoritos para la carrera, lo que podría provocar un decisivo último gran premio en Abu Dhabi.

Verstappen lucha por su primer título de F1, mientras que Hamilton persigue establecer un nuevo récord con su octavo campeonato, lo que le da mayor experiencia en su lucha particular.

El británico reconoció en la rueda de prensa previa que había algunos elementos en la batalla con Verstappen que le hacían sentir diferente, pero afirmó que se sentía más relajado que cuando luchó por su primer campeonato de F1 en 2007 con Fernando Alonso.

"Es diferente en un sentido porque tenemos dos equipos increíblemente unidos", dijo Hamilton. "Es diferente porque como equipo estamos luchando en un territorio desconocido. Nadie ha ganado nunca ocho títulos, ni de equipos ni de pilotos, así que es algo muy nuevo".

"Y luego, por otro lado, estoy más relajado que nunca porque llevo mucho tiempo. No es mi primera vez. Recuerdo cómo fue mi primer campeonato, incluso el segundo y el tercero, las noches sin dormir y todo ese tipo de cosas. Ahora estoy mucho más seguro de mí mismo y me aplico mejor que nunca".

"Sé que no puedo cambiar nada del pasado, lo único que puedo hacer es prepararme lo mejor posible para lo que me espera, y sé al 100% que lo he hecho".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton marchaba a 19 puntos de Verstappen antes del GP de Brasil y allí pareció que iba a perder más terreno después de ser excluido de la clasificación, dejándolo en la parte trasera de la parrilla para la carrera al sprint. Sin embargo, el inglés remontó hasta terminar quinto y ganó el domingo, recortando la ventaja del de Red Bull Racing y reenganchándose de nuevo a la batalla por el título.

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, dijo en Qatar que las adversidades a las que Hamilton se enfrentó en Brasil hicieron sacar a relucir la mejor versión del siete veces campeón del mundo.

Cuando se le preguntó si creía que había subido el nivel en las últimas carreras, Hamilton respondió: "No sé si estoy de acuerdo con eso, siendo sincero".

"No creo que haya pasado a un nivel diferente. Creo que en general estoy a un buen nivel. Tal vez en Brasil aproveché algo diferente que quizá no tuve antes".

"Lo he hecho antes en mi carrera, porque he vuelto de esas posiciones muchas, muchas veces antes. Me gusta pensar que he rendido bien todo el año. Pero constantemente aprendes más de todo, de tu entorno, de tu equipo y de cómo aprovechar más a cada persona".

"Me gusta pensar que todos lo hemos hecho, no sólo yo. Los ingenieros, los mecánicos, creo que cada miembro del equipo ha sacado un poco más".

"Eso es lo que necesitábamos. Siempre necesitamos más rendimiento, más concentración, más potencia y fuerza, y creo que todos colectivamente lo han hecho"