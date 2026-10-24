Crónica de entrenamientos

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Hamilton lidera una FP3 marcada por los límites de pista en Austin; Colapinto es 15° y Checo Pérez, 21°

Lewis Hamilton, con Ferrari, fue el más rápido en la última práctica libre del GP de Estados Unidos, donde las sanciones por pasar los límites de pista volvieron a estar a la orden del día. Franco Colapinto terminó 15° y Checo Pérez fue 21°.

Federico Faturos

Edited: 24 oct 2026, 18:37

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Ferrari mantuvo su invicto en los entrenamientos del Gran Premio de Estados Unidos al liderar la tercera práctica, en la cual volvieron a verse muchas eliminaciones de tiempos por exceder los límites del circuito.

Lewi Hamilton marcó la mejor de las vueltas legales para terminar adelante con 1m34s893, seguido por Max Verstappen, de Red Bull, a 0s168. Charles Leclerc había superado a su compañero en Ferrari, pero su tiempo fue eliminado y finalmente terminó tercero, a 0s234.

Los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell completaron las cinco primeras posiciones, seguidos por Oscar Piastri, Nico Hulkenberg, Lando Norris, Pierre Gasly e Isack Hadjar.

Al igual que el viernes, Franco Colapinto dedicó la mayor parte de la sesión a trabajar en el ritmo de carrera para el domingo por la penalización que debe cumplir y finalizó 15° en la práctica con un mejor tiempo de 1m36s251.

Checo Pérez fue 21° por delante de Valtteri bottas, su compañero en Cadillac, con una mejor marca personal de 1m37s884.

Así se desarrolló la FP3 del Gran Premio de Estados Unidos:

Checo Pérez y Franco Colapinto fueron los primeros en salir a la pista cuando el semáforo se puso en verde en lo que fue un comienzo tranquilo para la FP3 en el Circuito de las Américas, que presentaba 27 grados de temperatura ambiente y 39 sobre el asfalto.

El piloto mexicano, con neumáticos duros en su Cadillac —los C2 de Pirelli este fin de semana—, marcó un tiempo inicial de 1m39s880, y el argentino, con los medios —C3—, comenzó con 1m41s194, que luego bajó a 1m40s241.

La pista comenzó a poblarse al llegar a los 20 minutos en la sesión y Verstappen marcaba el rumbo con una vuelta de 1m35s702 obtenida con neumáticos medios, seguido por Piastri a medio segundo, con los blandos —C4— en su McLaren.

Hamilton tomó el primer puesto con un registro de 1m35s561 con la goma blanda para desplazar a Verstappen por 0s141, mientras que Norris se colocaba tercero, a cuatro milésimas del de Red Bull, tras haber perdido su vuelta anterior por exceder los límites de la pista.

Por su parte, Checo Pérez era 19° con 1m38s898 y Colapinto se encontraba 21° con 1m40s241 mientras el de Alpine se enfocaba íntegramente en ritmo de carrera por la sanción que debe cumplir el domingo en la parrilla de salida.

Leclerc, otro que había visto perder una vuelta por pasar los límites de la pista, se colocó al frente con 1m35s127 con neumáticos medios a poco de llegar a la media hora de la sesión, y Hamilton mejoró ligeramente a 1m35s416.

Colapinto dejó los neumáticos medios después de 14 vueltas y montó los blandos, con los que saltó a la décima posición tras una vuelta de 1m36s579 que lo dejó a 1s452 de la cima.

Antonelli saltó a la primera posición con una vuelta de 1m35s015 con neumáticos blandos, pero perdió el registro por exceder los límites de pista en la curva 9.

Entrados en los 15 minutos finales, Verstappen tuvo su momento al frente con 1m35s061, pero Hamilton lo relegó poco después al girar en 1m34s893 durante los simulacros de clasificación.

El siguiente de los pilotos de punta en cerrar una vuelta fue Leclerc y el monegasco desplazó a su compañero en Ferrari por apenas 83 milésimas al cerrar una marca de 1m34s810, solo para también perderla por exceder los límites en la curva 10.

Colapinto tuvo un segundo intento con los blandos y mejoró a 1m36s251 para meterse nuevamente y momentáneamente en la décima posición, aunque luego caía en el orden al 14° puesto. Gasly, en tanto, giraba en 1m35s904 y se acomodaba noveno.

Checo Pérez tuvo su intento con la goma blanda a seis minutos de la bandera a cuadros y alcanzó una vuelta de 1m38s200 que lo colocó 19°, delante de Albon, Stroll y de Bottas. Luego mejoró a 1m37s884, pero terminó cayendo al 21° lugar, superando únicamente a su compañero de equipo.

Hamilton finalmente se quedó con el mejor tiempo por 0s168 sobre Verstappen, con Leclerc tercero a dos décimas, mientras que los Mercedes de Antonelli y Russell completaron el top 5.

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