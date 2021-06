Hamilton: los jóvenes deportistas necesitan apoyo para lidiar con los medios

Osaka se retiró del Abierto de Francia tras ser multada por la organización del torneo por negarse a hablar con los medios de comunicación tras su victoria en la primera ronda de la edición de 2021.

Antes del comienzo del torneo, Osaka había dicho que no haría "ninguna rueda de prensa" porque "a menudo he sentido que la gente no tiene en cuenta la salud mental de los deportistas y esto es muy cierto cada vez que veo una rueda de prensa o participo en una".

El martes, Hamilton volvió a publicar el comunicado de Osaka en el que anunciaba su retirada del Abierto de Francia y afirmaba que "la salud mental no es una broma, es algo real y serio" y "asegurémonos todos de que Naomi sabe que no está sola".

Como la situación ha puesto en el punto de mira las relaciones de las estrellas del deporte con los medios de comunicación en la era moderna, a Hamilton se le preguntó en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Azerbaiyán de este fin de semana si había considerado posteriormente cómo podría modificarse la dinámica de los medios de comunicación en la F1, a lo que el siete veces campeón del mundo respondió: “Creo que es una muy buena pregunta. Sinceramente, no he pensado en ello porque sólo he venido a hacer mi trabajo".

El piloto de Mercedes explicó entonces cómo había "aprendido de la manera más dura" a tratar con los medios de comunicación después de debutar en la F1 con 22 años en 2007 porque "cometí muchos errores y todavía lo hago hoy".

Y añadió: "Puede ser desalentador estar detrás de una cámara, no es lo más fácil. Sobre todo si eres introvertido y te cuesta estar bajo ese tipo de presiones".

"Algunas personas se sienten menos cómodas que otras”.

“Pero he aprendido a lo largo de mi tiempo aquí cómo tratar con ello, y trato de seguir aprendiendo de cómo me comprometo en esto”.

"Pero, cuando era joven, me lanzaron al pozo y no me dieron ninguna orientación ni apoyo”.

“Lo qué es que cuando los jóvenes llegan, se enfrentan a lo mismo que yo”.

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

"Y no sé necesariamente si eso es lo mejor para ellos. Creo que tenemos que apoyar más y creo que no debería ser un caso en el que exista presión”.

"Hay situaciones en las que, por ejemplo, en el caso de Naomi, ella no se sentía cómoda de hacer algo por el tema de su propia salud”.

"Y la reacción es ridícula. La gente no tiene en cuenta que ella es un ser humano”.

“Ella dijo que 'no estoy lo suficientemente bien como para hacer esto ahora mismo'. Creo que hay que tener en cuenta eso y también el cómo reacciona la gente, pero más bien hay que apoyarla y animarla”.

"Porque creo que...no quiero decir más".

Antes, en la rueda de prensa, se le preguntó a Hamilton si tenía algún consejo específico que ofrecer a Osaka para superar los momentos difíciles con los medios de comunicación y si consideraba importante que las estrellas del deporte consultaran a psicólogos deportivos.

"No creo que sea la persona adecuada para decir si es lo correcto buscar ayuda ", respondió Hamilton.

"Nunca me he metido de lleno en la psicología del deporte, pero definitivamente creo que es un tema interesante”.

"No diría que tengo consejos para ella, creo que es una atleta y un ser humano increíble”.

"Su activismo ha sido tan impactante y a una edad tan temprana, con tanto peso sobre sus hombros, es inevitable”.

"El hecho es que cuando uno es joven se le arroja a los focos de atención, eso puede pesar mucho”.

"La cuestión es que la mayoría de nosotros no estamos preparados para ello”.

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

“Recuerdo cuando llegué a la Fórmula 1 y el equipo tenía un departamento de relaciones públicas, pero nunca me prepararon para ponerme delante de la cámara y nunca me orientaron sobre lo que tenía que tener en cuenta o lo que me ayudaría a transitar por esa situación”.

"Simplemente aprendes a través de los errores y es increíblemente angustioso, especialmente cuando tienes todas las buenas intenciones y la gente se aprovecha de ello”.

"Así que creo que ella es increíblemente valiente y la aplaudo por su valentía. Pienso que ahora se trata de preguntar a los que están en el poder y cuestionarles sobre lo que tienen que hacer y pensar en cómo reaccionan”.

"Porque la forma en que reaccionaron con la multa no fue buena”.

“Porque alguien que hable de su salud mental personal y luego sea multado no está bien”.

"Podrían haberlo manejado mejor y espero que lo analicen a fondo y encuentren una mejor manera de manejarlo en el futuro”.

"Como atletas, nos exigimos a nosotros mismos y estamos al límite, y sólo somos seres humanos".