Los comisarios convocan a Ferrari y la posición de Hamilton está en riesgo tras el GP de Bélgica

Ferrari ha sido convocada a visitar la oficina de los comisarios de Formula 1 tras la aparente salida insegura de Lewis Hamilton durante el Belgian Grand Prix, en la que derribó a un mecánico al salir de su box.

En su parada en boxes de la vuelta 20 bajo el coche de seguridad virtual, Hamilton acababa de cumplir una penalización de cinco segundos, ya que los comisarios lo consideraron culpable del contacto en la primera vuelta con George Russell, que provocó el abandono del piloto de Mercedes.

Se cambiaron los cuatro neumáticos del coche de Hamilton, mientras que el mecánico que manejaba la herramienta de ajuste del alerón delantero solo intentó realizar el cambio en el ángulo del alerón delantero cuando Hamilton fue liberado del box.

Fue golpeado por la parte delantera del coche de Hamilton y cayó al suelo, pero no se reportaron lesiones en el incidente.

Hamilton quedó así sin los ajustes correctos en el alerón delantero, y por ello tuvo problemas con la parte delantera de su coche tras cambiar del neumático medio al duro.

El coche pareció volver a estar a su alcance hacia el final del stint, lo que permitió al británico adelantar a Oscar Piastri por el cuarto puesto, pero no está claro si conservará la posición.

Por qué Hamilton recibió una penalización de cinco segundos por el contacto con Russell

George Russell, Mercedes Photo by: Sona Maleterova / Getty Images

Los comisarios ya habían decretado que Hamilton debía recibir una penalización de cinco segundos por su choque con Russell en la vuelta inicial, afirmando que había suficientes circunstancias atenuantes para reducirla desde la sanción estándar de 10 segundos por contacto evitable.

En ese caso, el informe de los comisarios decía que "al acercarse a la curva 5 en la vuelta inicial, el coche 63 intentó adelantar por el exterior al coche 44 y había establecido suficiente superposición como para tener derecho a espacio de carrera. El coche 44 permaneció por el interior.

"Durante la curva, el coche 44 sufrió subviraje y, pese a intentar evitar al coche 63 aplicando una corrección de dirección, hizo contacto con el lado derecho del coche 63 con su rueda delantera izquierda. Los comisarios determinaron que el coche 63 se mantuvo dentro del espacio de carrera disponible y que la colisión fue causada porque el coche 44 no pudo mantener una separación suficiente.

"Los comisarios reconocen varias circunstancias atenuantes. El coche 44 reconoció la presencia del coche 63, intentó dejar el espacio de carrera apropiado e hizo un intento genuino de evitar el contacto. La colisión fue resultado de una pérdida de agarre en el tren delantero, más que de una maniobra agresiva o deliberada. Además, el incidente ocurrió en la vuelta inicial, donde se reconocen una menor adherencia y condiciones de carrera comprimidas.

"Por estas razones, si bien el coche 44 fue totalmente responsable de la colisión, los comisarios consideran que una penalización de tiempo de 5 segundos, en lugar de la penalización de tiempo estándar de 10 segundos, es la sanción apropiada de acuerdo con las Directrices de Penalizaciones de la FIA."

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