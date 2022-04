Hamilton: "Todos en Mercedes sienten la situación"

El siete veces campeón del mundo sufrió un Gran Premio de Emilia Romagna enormemente frustrante, ya que quedó como un "blanco fácil" cuando quedó atrapado en un tren de DRS y terminó en un humilde 13º lugar.

Después de la carrera, el jefe del equipo, Toto Wolff, se disculpó con Hamilton por haber recibido un coche "imposible de conducir".

Las posibilidades de Hamilton de ganar el título parecen ahora increíblemente escasas y, después de haber terminado una vuelta abajo respecto al ganador, Max Verstappen, Mercedes se enfrenta a un reto difícil incluso para volver a la lucha por las victorias.

Preguntado por su nivel de frustración cuando ha estado tan acostumbrado a ganar en la era del turbo híbrido, Hamilton dijo: "Ha sido difícil y definitivamente no es fácil, pero todos lo sentimos como equipo".

"Y al menos George (Russell) consiguió hoy algunos puntos para el equipo. Así que pido disculpas a todos por no haber podido hacerlo".

Mercedes mantiene la fe en que puede superar los problemas de porpoising que le están frenando, y dice que todo el mundo está presionando mucho para llegar al fondo de lo que está fallando.

"Creo que el equipo está... como he dicho, todo el mundo lo está sintiendo y todo el mundo está agachando la cabeza, dando lo mejor de sí", dijo.

"Así que no hay nadie que se esté rindiendo y todo el mundo está tratando de avanzar lo más rápido posible".

Alex Albon, Williams FW44, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Hamilton dijo que se esforzó al máximo para tratar de avanzar en la carrera, pero no pudo encontrar la manera de superar al AlphaTauri de Pierre Gasly, que estuvo por delante de él durante gran parte del gran premio.

"Me ha resultado muy frustrante y sólo quería avanzar", dijo. "No estaba lo suficientemente cerca para adelantar. Hoy he sido un poco un blanco fácil".

Mientras Mercedes trabaja en el desarrollo del coche que espera que pueda ayudar a superar sus problemas, Hamilton dijo que no esperaba ningún gran cambio de suerte antes de la próxima carrera en Miami.

Cuando se le preguntó si estaba deseando que llegara la nueva pista, dijo: "No puedo decir que esté especialmente ilusionado en este momento, pero estoy seguro de que durante la semana conseguiré un estado de ánimo positivo".

"Mañana estaré en la fábrica para trabajar con los chicos y ver qué podemos mejorar".