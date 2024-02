Hamilton a su hermano: "¿Puedes hablar sin que nadie te escuche?"

La decisión de Lewis Hamilton de ir a Ferrari para la temporada 2025 de Fórmula 1 tomó por sorpresa al propio jefe de Mercedes, Toto Wolff, y al mundo en general después que el jueves se confirmara el que será uno de los cambios de un equipo a otro más trascendentales en la historia de la máxima categoría.

Hamilton mantuvo las negociaciones con Maranello con tanto secretismo que hasta su propio hermano, Nicolas Hamilton, con quien mantiene una relación muy cercana, se sorprendió cuando el siete veces campeón del mundo de F1 le contó la gran novedad.

"Sí, fue muy sorprendente", dijo Nicolas Hamilton, quien padece de parálisis cerebral y compite en el Campeonato de Coches de Turismo de Gran Bretaña (BTCC), al comenzar a contar en un vivo de Instagram cómo supo del cambio de escudería de su hermano.

Nicolas Hamilton junto a su hermano, Lewis Hamilton, en el garaje de Mercedes en 2017. Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Yo, por si alguien no lo sabe, me dedico a hablar en público, así que ayer estaba dando un discurso público para Coca-Cola, y Lewis me llamó la noche anterior y yo estaba cenando, así que le dije: 'Oye, hermano, te llamaré cuando pueda' y luego lo llamé más tarde por la noche y no atendió y me dijo que estaba en la cama, así que le dije: 'OK, no te preocupes' y luego me dijo: '¿Estás por ahí? Le dije: "Voy a trabajar, tengo que dar un discurso. Te veré más tarde esta noche porque estaré libre' y me dijo: 'Me vendría muy bien hablar contigo ahora'", contó.

Al continuar su relato, Nicolas Hamilton reveló que su hermano se aseguró de que nadie pueda oír la tremenda noticia que le iba a compartir.

"Le dije: 'OK, dame cinco minutos', y entonces me dijo: '¿Estás en un sitio donde puedas hablar? ¿Puedes hablar sin que nadie te escuche?" Y yo le dije: "Sí", y él me dijo: "Voy a Ferrari en 2025". Yo estaba como 'Guau, oh Dios mío, ¿estás bromeando? ¡Es una locura!", finalizó Nicolas Hamilton.

