Hamilton descarta boicotear el GP de Bélgica

Varios atletas negros en Estados Unidos lideraron boicots en eventos deportivos esta semana después de que Blake, un hombre negro desarmado, fuera baleado por un policía en Kenosha (Wisconsin) el domingo pasado.

El tiroteo de Blake provocó una nueva ola de protestas en todo el mundo en medio del movimiento en curso contra el racismo y la injusticia racial.

Los partidos en la NBA, WNBA, Major League Baseball y Major League Soccer se pospusieron el miércoles después de sendos boicots, iniciados por el equipo de baloncesto de los Milwaukee Bucks, que se negó a salir de su vestuario.

La tenista Naomi Osaka se retiró de un gran torneo en Nueva York programado para este jueves, y Hamilton, el único piloto negro de la F1, escribió en Instagram que estaba "muy orgulloso" de su decisión.

Cuando se le preguntó si estaba considerando retirarse del GP de Bélgica de este fin de semana como protesta, Hamilton dijo que no tenía planes de hacerlo en este momento, pero que respalda a quienes están tomando medidas.

"Es increíble lo que muchos en EE UU están haciendo dentro de sus deportes, hasta las personas que en televisión, los comentaristas, por ejemplo", dijo Hamilton. "Mucha gente está apoyando a los jugadores y realmente presionando por el cambio. Es una pena que eso sea lo que se necesita allí para obtener una reacción".

"Pero eso es en EE UU, y no sé si que yo haga algo aquí tendrá algún efecto en particular. Estamos en Bélgica, no en EE UU. No he hablado con nadie al respecto, pero estoy realmente orgulloso de los que lo están haciendo. Estoy con ellos, tratando de hacer lo que puedo aquí".

"No sé cómo no podríamos no hacer la carrera... seguirá adelante. Pero igual intentaré hablar con la Fórmula 1 para ver qué más podemos hacer, para seguir creando conciencia, seguir ayudando. Naturalmente, creo que, como deporte, creo que todos debemos estar alineados. Todos debemos apoyarnos unos a otros, aunque sea un deporte diferente".

Hamilton ha sido la figura principal de la F1 en sus mensajes contra el racismo, habiendo pedido a la serie que mejore su impulso de diversidad en los últimos meses. La F1 ha realizado un gesto previo a la carrera condenando el racismo en cada gran premio en lo que va de temporada, donde la mayoría de los pilotos han optado por arrodillarse.

Daniel Ricciardo, de Renault, dijo que los pilotos de F1 tendrían que discutir lo que está pasando en todo el mundo y sus mensajes en la próxima oportunidad.

"Tenemos que hablar como un grupo aquí, entre nuestro deporte, como pilotos, y simplemente tener esa conversación y ver dónde está cada uno, dijo Ricciardo. "Es devastador. Esa es la cosa, es como, ¿cuándo es suficiente? No soy de los que leen las noticias para ser sincero, pero cuando lo hago, especialmente ahora, simplemente sacudes la cabeza con incredulidad".

"¿Cómo puede estar sucediendo? Todavía me sorprende. Si hay algo que podamos hacer, por supuesto, creo que lo haremos. Veremos si hacemos algo, pero tenemos que tener esa charla".

El director de la GPDA (Asociación de Pilotos de Gran Premio), Sebastian Vettel, se hizo eco de los pensamientos de Hamilton de que un boicot puede no tener tal impacto fuera de Estados Unidos, pero que la F1 mantiene su compromiso con su mensaje antirracismo.

"Las medidas que se han tomado en Estados Unidos con algunos jugadores boicoteando o haciendo huelga, no saliendo a los partidos y por lo tanto obligando a posponerlos, creo que tal vez sean más específicas de EE UU", dijo Vettel.

"Desde donde estamos, parece que estamos bastante contentos con nuestras acciones y queremos seguir enviando ese mensaje. Habiendo dicho eso, sabemos que las cosas no cambian de la noche a la mañana, y es solo una contribución muy pequeña. Pero, con suerte, todos los que están sintonizados y lo ven captan el punto y el mensaje, y cogen un poco de eso para el próximo paso que den en la vida".

"Una cosa es actuar en público. Creo que lo más importante es lo que todos están decidiendo o cómo todos están actuando una vez que las cámaras están apagadas. Eso es cierto para nosotros, que estamos en el centro de atención durante un fin de semana, pero también es válido para todos los demás".

