Hamilton, furioso: "Intentan frenarme con sanciones"

Hamilton fue castigado con 10 segundos de penalización durante la carrera del domingo en Sochi por dos violaciones separadas mientras se dirigía a la parrilla.

Hamilton fue juzgado por no haber obedecido las instrucciones del director de carrera al completar dos salidas de práctica en el lugar equivocado, incluyendo una al final del pitlane.

Esto significó que Hamilton terminó la carrera en tercer lugar después de liderar las primeras etapas al iniciar desde la pole position y Valtteri Bottas, su compañero en Mercedes, se llevó el triunfo y le recortó 11 puntos al británico en el campeonato.

Hamilton dijo que "tendría que ver cuáles son las reglas o qué es exactamente lo que hice mal", pero no pensó que había hecho nada fuera de lo normal.

"Estoy bastante seguro de que nadie ha tenido dos penalizaciones de cinco segundos por algo tan ridículo antes", dijo Hamilton.

"No puse a nadie en peligro, he hecho esto en un millón de pistas a lo largo de los años y nunca me han cuestionado al respecto. Pero es lo que es".

Hamilton también obtuvo dos puntos de penalización en la superlicencia de la FIA, además de la penalización de tiempo, lo que lo dejó a un solo incidente más de ser excluido de una carrera.

Cuando se le preguntó si sentía que la penalización de los comisarios era excesiva, Hamilton respondió: "Por supuesto que lo es. Pero es de esperar. Están tratando de frenarme, ¿no?"

"Pero está bien. Sólo necesito mantener la cabeza baja y concentrarme, y veremos qué pasa".

En diálogo por la radio con su equipo durante la carrera, Hamilton calificó la sanción de "ridícula" y "una m****a", y también estaba descontento por el hecho de ser llamado a los pits.

Hamilton se detuvo al final de la vuelta 16 para cambiar de neumáticos blandos a duros y cumplir su penalización, pero él quería estirar su stint.

"El plan era parar en esa vuelta, sólo intentaba ir tan lejos como pudiera", dijo Hamilton.

"En realidad no cambió mucho. Tenía un largo camino por recorrer con ese neumático, y creo que lo había hecho bastante bien con ese blando. Lo discutiremos y trataremos de resolverlo. Sólo necesito asegurarme de no ponerme en esa posición otra vez".

