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Fórmula 1 GP de México

Hamilton firma su primera pole con Ferrari en México y se juega la victoria en la primera curva

El SF-26 recupera competitividad gracias a las características del circuito mexicano. Hamilton consigue su primera pole con Ferrari, Leclerc es tercero y lamenta la oportunidad perdida. Pero la carrera presenta una incógnita: adelantar será difícil y la salida podría decidir el equilibrio.

Roberto Chinchero

Publicado: 1 nov 2026, 13:39

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Ferrari ha encontrado en la Ciudad de México uno de sus mejores días de la temporada. La pole position conquistada por Lewis Hamilton, la primera desde que viste los colores de la Scuderia, y la tercera posición de Charles Leclerc confirmaron todo lo bueno que había surgido en las prácticas libres del viernes. Un resultado que asume un significado particular para el siete veces campeón del mundo, pero que también ofrece indicaciones técnicas interesantes sobre el potencial del SF-26.

Para Hamilton ha sido una pole buscada durante mucho tiempo, llegada al término de un camino nada sencillo. “Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que me encontré en esta posición" —admitió Lewis—. "Iniciar esta aventura con Ferrari, enfrentar todas las dificultades que hemos encontrado y continuar creyendo que un día volveríamos a estar delante de todos ha sido importante. Poder recompensar la confianza que el equipo ha depositado en mí con una pole es una sensación fantástica”.

El sábado mexicano asumió un significado importante para Ferrari. Había que ahuyentar el miedo a la Q3, existía el deseo de exaltar las cualidades del proyecto SF-26 y, para Hamilton, también las ganas de volver a probar el sabor de la vuelta más rápida, plato fuerte de la casa durante tres lustros pero que desde hacía tres temporadas no se había vuelto a presentar

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

La clave fue la gestión de los neumáticos. Lewis explicó haber luchado mucho, en los últimos años, para encontrar las sensaciones correctas con las gomas de 18 pulgadas. Su ventana de funcionamiento es particularmente estrecha y el riesgo, sobre todo en un circuito como el mexicano, es llevarlas demasiado rápido más allá de la temperatura ideal.

“Es algo con lo que he luchado mucho en las últimas temporadas" —explicó—. "He tenido que aprender a conducir de forma diferente, utilizando un enfoque distinto en las curvas y en la gestión del balance. En el último intento finalmente logré llevar los neumáticos a la ventana perfecta y mantenerlos durante toda la vuelta”.

Una ejecución impecable que le permitió revertir la situación tras el primer intento en la Q3, cuando Leclerc había construido un margen importante. Hamilton sabía dónde podía mejorar y, una vez superadas las primeras tres curvas, completó una vuelta sin imperfecciones.

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

También Frederic Vasseur identificó en la gestión de los neumáticos el factor determinante. “En esta pista, si empujas demasiado en la primera parte de la vuelta, corres el riesgo de encontrarte en dificultades en las últimas curvas. Lewis encontró el compromiso perfecto entre ataque y gestión de las gomas. Es una pole importante, una etapa significativa de su camino con nosotros”.

Sin embargo, hay un segundo aspecto que explica la competitividad de Ferrari en México, y está vinculado a las características del circuito. La altitud de más de 2,200 metros contribuyó a reducir uno de los inconvenientes que han acompañado al SF-26 a lo largo de la temporada: el déficit de velocidad en las rectas.

Hamilton fue muy claro. “Tenemos fundamentalmente un gran coche y el equipo está trabajando muy bien. En otros circuitos hemos perdido incluso tres o cuatro décimas en las rectas, en algunos casos bastante más. Aquí la altitud nos permitió reducir este inconveniente. Probablemente todavía perdemos algo, pero hablamos tal vez de una o dos décimas”.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Leclerc completó el análisis, subrayando cómo Ferrari dispone de un monoplaza muy eficaz en las curvas, pero penalizado normalmente por una combinación de menor potencia y mayor resistencia aerodinámica. Las condiciones particulares de la Ciudad de México atenuaron ambos inconvenientes, permitiendo al SF-26 expresar mejor sus cualidades.

Es una indicación importante también en la lectura de las últimas actuaciones de la Scuderia. Ferrari ya había mostrado señales alentadoras en Singapur y Austin, pero en México encontró un trazado en el cual sus características técnicas resultaron particularmente favorables.

Si Hamilton pudo festejar, Leclerc dejó la clasificación con un evidente pesar. El monegasco había completado un excelente primer intento en la Q3, pero no logró repetirlo en la última vuelta, cuando la pista ofrecía la posibilidad de mejorar.

“No hice un trabajo lo suficientemente bueno" —admitió sin buscar atenuantes—. "La preparación de las gomas es fundamental y durante la clasificación me costó encontrar condiciones constantes en la vuelta de salida. Pero en el último intento había tenido una preparación limpia y no logré aprovecharla. Solo puedo estar enojado conmigo mismo”.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Vasseur no ocultó que Ferrari habría podido monopolizar la primera fila. “Charles había hecho un gran primer intento, luego cometió un pequeño error en el último. Es una lástima, porque habríamos podido cerrar primero y segundo”. El team principal reiteró de todos modos la confianza en la gestión de la competencia interna entre sus pilotos, considerándola un estímulo importante para el crecimiento del equipo.

La gran pregunta, ahora, se refiere a la posibilidad de transformar la pole en victoria. Ferrari ha mostrado un potencial importante también en el ritmo de carrera, al menos con Leclerc, pero el Gran Premio presenta algunas incógnitas. La primera concierne directamente a Hamilton. El problema en la power unit que lo detuvo en la FP2 le impidió completar la simulación de carrera prevista, dejándolo sin referencias precisas sobre el comportamiento del monoplaza con una carga elevada de combustible.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

“No sé cómo se comportará el coche en las tandas largas ni tampoco qué reglajes serán necesarios" —admitió—. "Tendremos que hacer nuestras evaluaciones e intentar poner el auto en la mejor ventana posible”.

La otra incógnita, común para todos, se refiere a la posición en pista. Leclerc subrayó cómo los adelantamientos son particularmente complicados en el circuito mexicano, debido también a la limitada eficacia del overtake mode. “Creo que la posición que tengamos después de la curva 3 será muy difícil de cambiar durante la carrera”, explicó.

Una evaluación compartida por Vasseur, quien señaló en el larguísimo tramo desde la salida hasta la primera frenada uno de los momentos decisivos del Gran Premio. El rebufo podrá reordenar las posiciones, mientras que quien consiga tomar el liderazgo tendrá una ventaja importante en la gestión de la carrera, considerando también las dificultades de quienes siguen en el tráfico.

Ferrari saldrá con Hamilton al frente de todos y Leclerc en tercera posición, una situación que ofrece oportunidades importantes pero requerirá una gestión cuidadosa de los primeros metros. Vasseur descartó la necesidad de modificar el enfoque de sus pilotos: ambos serán libres de competir, respetando los intereses del equipo.

La pole de Hamilton representa ya un resultado de gran valor, para el piloto y para Ferrari. Pero el verdadero objetivo sigue siendo el indicado por el propio Vasseur: transformar la velocidad mostrada a una vuelta en un resultado igualmente convincente en la distancia. En una temporada en la que el SF-26 a menudo ha tenido que remontar, la Ciudad de México ofrece a la Scuderia una ocasión que no se presenta con frecuencia.

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