Hamilton: estamos más atrás de lo que pensábamos en Francia

La jornada del viernes del Gran Premio de Francia 2022 de Fórmula 1 fue un día atípico para Lewis Hamilton, que le dejó su asiento en el W13 al piloto reserva de las flechas de plata, Nyck de Vries, para cumplir con la normativa de la FIA que exige a los equipos alinear a un debutante en dos sesiones de entrenamientos libres a lo largo de la presente temporada.

El británico vivió con atención cómo le dejaba al neerlandés su coche, pero se mostraba deseoso por regresar a bordo del Mercedes, algo que hice en la tarde en Paul Ricard. Una vez a los mandos de su monoplaza, el siete veces campeón del mundo logró hacerse con la quinta posición, justo por detrás de su compañero, el joven George Russell, que fue cuarto.

Después de terminar el viernes, Hamilton afirmó que aún estaban lejos de los favoritos, Ferrari y Red Bull, a pesar de que muchos en el paddock aseguraban que los alemanes serían serios candidatos a la victoria en Francia.

"Esperemos estar luchando", indicó el heptacampeón. "Hoy hemos sido cuartos y quintos, así que esa es la zona por la que vamos a pelear, pero eso no significa que no podamos estar en el podio. Creo que todavía podemos estar ahí arriba, solo que todavía no somos tan rápidos como ellos [Ferrari y Red Bull], y estamos un poco más atrás que en la última carrera".

El inglés lleva una racha de tres podios consecutivos en el presente curso, algo que echaba en falta después de un pobre inicio de temporada 2022, pero espera que el calor sea un factor clave en la cita del fin de semana en Francia.

"No ha sido la mejor de las sesiones, he intentado recuperar el ritmo lo antes posible, pero hace mucho calor", explicó. "Se podían dar muchas vueltas lentas para intentar bajar la temperatura de los neumáticos, y creo que lo he conseguido, pienso que lo he hecho bien".

"Hice algunos cambios al entrar [en la FP2], una locura, porque no había estado el coche, pero desde donde estaba Nyck [de Vries], que hizo un gran trabajo esta mañana, mantuvo el monoplaza de una sola pieza y fue genial", expresó el inglés.

"Estoy agradecido por la labor que hizo, y tenemos mucho trabajo que hacer, mucho terreno que recuperar aún. El coche no va espectacular aquí, y no sabemos por qué, pero estoy seguro de que, con suerte, de la noche a la mañana, podemos dar un pequeño paso", dijo Hamilton.

En Mercedes son conscientes de que aún les falta dar un paso adelante para conseguir su objetivo de estar en la lucha por las victorias, aunque parece que saben en qué área deben gastar recursos en la fábrica de Brackley.

"Creo que nos falta carga aerodinámica, pero por lo demás, estamos bien. Solo puedo tener empatía por los que están aún más atrás, porque esta generación de coches no es ni de lejos tan buena como solía ser en términos de agarre de lo que teníamos en el pasado", indicó el piloto británico.

"Estoy seguro de que mejorará con los años, pero sí, tenemos trabajo que hacer. Este fin de semana estamos un poco más atrás de lo que habíamos previsto", sentenció Lewis Hamilton antes de afrontar su carrera 300 en la Fórmula 1.