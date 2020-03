Hamilton: Empujamos a los ingenieros de Mercedes a nuevos límites

Lewis Hamilton dice que las innovaciones de Mercedes como el DAS son el resultado del empuje de su equipo para llevar a los ingenieros a una nueva forma de pensar.

El equipo del campeón del mundo con sede en Brackley causó un gran revuelo en las pruebas de pretemporada cuando su nuevo coche W11 fue visto funcionando con un sistema de dirección de doble eje. El dispositivo ajusta inteligentemente el ángulo de la punta de las ruedas delanteras a través de conductores que empujan y tiran del volante, un sistema que fue declarado legal por la FIA.

La inteligente idea es parte de una ambiciosa revisión de Mercedes para su coche este año, que ha sufrido un cambio dramático en sus sidepods y también en la suspensión trasera.

Reflexionando sobre la forma en que el equipo ha seguido desarrollándose con inteligencia a pesar de su larga trayectoria de éxito, Hamilton dijo que la clave era conseguir que los ingenieros adoptaran una nueva mentalidad.

"Creo que estoy realmente orgulloso de los chicos", dijo Hamilton. "Creo que toda nuestra mentalidad continúa progresando y mejorando. A lo largo de los años, tenemos una mente cada vez más abierta. A veces los ingenieros a menudo son bastante cerrados de mente, y están acostumbrados a hacer lo mismo que han hecho en el pasado de forma segura y fiable porque ya ha funcionado antes”.

"Así que los últimos dos años se ha tratado de empujar de verdad, más en la pista, pero también de llevar a los chicos a áreas donde no están tan cómodos”.

"Descubrimos cosas que nunca hubiéramos tenido si nunca hubiéramos hecho eso. Fue increíble hacer que se abrieran a nuevas ideas”.

"Eso es lo que también nos ha permitido avanzar para hacer grandes cosas. Es realmente genial verlos no hacer las mismas cosas que todos los demás, pensando fuera de la caja, y es realmente inspirador verlos innovar por delante de todos los demás."

El director técnico de Mercedes, James Allison, dijo durante las pruebas de pretemporada que el DAS era sólo una de las muchas ideas inteligentes que su equipo había llevado a la F1.

"Cada uno de los nuevos coches que traemos a la pista está lleno de innovación", explicó.

"Es sólo que no son tan obvios para ti como un sistema discreto e independiente como este, donde puedes verlo con tus propios ojos. Una de las cosas que me enorgullece enormemente es ser parte de un equipo que no sólo gira la manija cada año, sino que está buscando cada año cómo podemos aprender lo suficientemente rápido para llevar todas estas innovaciones a la pista”.

"Esto es divertido, pero es sólo la punta de un iceberg de cosas similares que están al otro lado del coche".